ua en ru
Чт, 01 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Ворог вдарив дронами по двох портах Одещини: пошкоджені причали і техніка

Одеська область, Четвер 01 січня 2026 13:25
UA EN RU
Ворог вдарив дронами по двох портах Одещини: пошкоджені причали і техніка Фото: міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У четвер, 1 січня, росіяни завдали удару дронами по портовій інфраструктурі України. Зокрема, вибухи пролунали в Одеському та Ізмаїльському портах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби в Telegram.

"Під час нічної повітряної атаки зафіксовані пошкодження об’єктів у портах Одещини. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив він.

За його словами, в Ізмаїльському порту пошкоджені портові причали й техніка. В Одеському порту уламками ворожих безпілотників і вибуховою хвилею також пошкоджені портове обладнання, транспорт та об’єкти інфраструктури.

Кулеба додав, що на місця прильотів працюють рятувальники і всі профільні служби, продовжується ліквідація наслідків та оцінка збитків.

Удари по портах Одещини

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня росіяни масовано атакували портові об’єкти Одеської області, зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Внаслідок обстрілів порту Південний в Одеській області стався витік рослинної олії в акваторію Чорного моря.

Тоді ж на двох пляжах Одеси було виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів. За цим фактом розпочато розслідування.

Крім того, під час атаки 23 грудня в Одеському порту було пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану, яке транспортувало українську сою.

Зазначимо, 30 грудня окупанти завдали удару дронами-камікадзе по цивільному судноплавству. Під обстрілом опинилися два іноземні судна, які перебували в українських водах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Ізмаїл Війна в Україні
Новини
На Новий рік ворог "привітав" Одесу кількома хвилями атак: були пожежі, пошкоджені будинки
На Новий рік ворог "привітав" Одесу кількома хвилями атак: були пожежі, пошкоджені будинки
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем