Ворог вдарив дронами по двох портах Одещини: пошкоджені причали і техніка

У четвер, 1 січня, росіяни завдали удару дронами по портовій інфраструктурі України. Зокрема, вибухи пролунали в Одеському та Ізмаїльському портах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби в Telegram .

"Під час нічної повітряної атаки зафіксовані пошкодження об’єктів у портах Одещини. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив він.

За його словами, в Ізмаїльському порту пошкоджені портові причали й техніка. В Одеському порту уламками ворожих безпілотників і вибуховою хвилею також пошкоджені портове обладнання, транспорт та об’єкти інфраструктури.

Кулеба додав, що на місця прильотів працюють рятувальники і всі профільні служби, продовжується ліквідація наслідків та оцінка збитків.