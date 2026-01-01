Враг ударил дронами по двум портам Одесской области: повреждены причалы и техника

В четверг, 1 января, россияне нанесли удар дронами по портовой инфраструктуре Украины. В частности, взрывы прогремели в Одесском и Измаильском портах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы в Telegram .

"Во время ночной воздушной атаки зафиксированы повреждения объектов в портах Одесской области. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил он.

По его словам, в Измаильском порту повреждены портовые причалы и техника. В Одесском порту обломками вражеских беспилотников и взрывной волной также повреждены портовое оборудование, транспорт и объекты инфраструктуры.

Кулеба добавил, что на места прилетов работают спасатели и все профильные службы, продолжается ликвидация последствий и оценка ущерба.