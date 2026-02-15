Москва під масованою атакою дронів: що відомо
У неділю, 15 лютого, Москва практично з самого ранку зазнає атаки невідомих дронів. У російській столиці закривалися аеропорти, а також зафіксовано падіння уламків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Виходячи з постів мера Москви Сергія Собяніна, атака на столицю розпочалася приблизно об 11:40 і тривала щонайменше до 16:10.
За цей час Собянін відзвітував про нібито знищення 18 дронів, а на місця падіння уламків постійно виїжджали фахівці екстрених служб.
Також згідно з повідомленнями Росавіації, аеропорти "Домодєдово" і "Внуково" тимчасово були обмежені в роботі через загрозу атаки безпілотників. У період приблизно з 15:40 до 16:40 щонайменше перший не приймав і не відправляв авіарейси, а другий працював лише за погодженням із відповідними органами.
Тим часом у пабліках продовжують поширюватися кадри з Москви і Московської області, на яких атака дронів, судячи з усього, триває.
Також зазначимо, що згідно з публікацією Міноборони РФ, російська ППО в період з 9 ранку до 13:00 збила нібито 102 одиниці безпілотників над Брянською, Калузькою, Тульською і Московською областями.
Атаки дронів на Москву
Нагадаємо, у новорічну ніч із 31 грудня на 1 січня Москва теж зазнала атаки дронів. Собянін звітував про збиття безпілотників, а паралельно в столиці закрили аеропорт "Домодєдово". Причому атака, судячи з усього, відбувалася під час новорічного звернення глави Кремля Володимира Путіна.
Також ми писали, що Москву і передмістя атакували дрони в ніч на 15 грудня. Тоді в столиці тимчасово закривали аеропорти "Домодєдово" і "Жуковський".