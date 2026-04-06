Отримати права на комбайн стало простіше: Кабмін скасував важливу вимогу

Кабмін ухвалив важливе рішення для подолання браку кадрів у сільському господарстві. Зокрема, скасована вимога щодо наявності трирічного стажу для керування сільгосптехнікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

"Водії, які мають посвідчення на керування вантажівками, автобусами та мікроавтобусами (категорії С1, С, D1, D), навіть зі стажем до трьох років, отримали право керувати окремими видами сільськогосподарської техніки без отримання посвідчення тракториста-машиніста", - розповіла глава уряду.

Йдеться про машини категорій А1, А2, В1, В2, В3 - трактори, самохідні зерно- і кукурудзозбиральні машини, самохідні машини для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід тощо.

Свириденко зауважила, що агровиробники зіткнулися з дефіцитом кадрів, оскільки багато трактористів-машиністів зараз захищають країну у лавах Силах оборони.

"Таке спрощення умов допоможе залучити додаткових працівників, особливо в періоди пікових польових робіт - посівної та жнив. Це складова урядових рішень для гарантування продовольчої безпеки держави", - зазначила прем'єр.

