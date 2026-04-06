Получить права на комбайн стало проще: Кабмин отменил важное требование

Кабмин принял важное решение для преодоления нехватки кадров в сельском хозяйстве. В частности, отменено требование о наличии трехлетнего стажа для управления сельхозтехникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

"Водители, имеющие удостоверение на управление грузовиками, автобусами и микроавтобусами (категории С1, С, D1, D), даже со стажем до трех лет, получили право управлять отдельными видами сельскохозяйственной техники без получения удостоверения тракториста-машиниста", - рассказала глава правительства.

Речь идет о машинах категорий А1, А2, В1, В2, В3 - тракторы, самоходные зерно- и кукурузоуборочные машины, самоходные машины для уборки корнеплодов, картофеля, овощей, фруктов и ягод и тому подобное.

Свириденко отметила, что агропроизводители столкнулись с дефицитом кадров, поскольку многие трактористы-машинисты сейчас защищают страну в рядах Сил обороны.

"Такое упрощение условий поможет привлечь дополнительных работников, особенно в периоды пиковых полевых работ - посевной и жатвы. Это составляющая правительственных решений для обеспечения продовольственной безопасности государства", - отметила премьер.

