Скільки українців вже подало заявки на кешбек за пальне: в Кабміні назвали цифру

19:20 05.04.2026 Нд
2 хв
З моменту запуску програми відшкодування за пальне нових рахунків Нацкешбеку відкрили понад 200 тисяч
aimg Антон Корж
Скільки українців вже подало заявки на кешбек за пальне: в Кабміні назвали цифру Ілюстративне фото: отримати кешбек можна буде до 1 травня 2026 року (Getty Images)

В Україні вже понад 1,3 млн осіб скористалися можливістю отримати кешбек за пальне. З моменту старту програми в "Нацкешбеку" відкрили понад 200 тисяч нових рахунків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"В рамках цієї програми українці отримують компенсацію: 15% на дизель, 10% на бензин і 5% на автогаз. За поточними цінами, це дає змогу заощадити від 2 на літрі автогазу та від 11 грн на дизелі. Загалом до 1000 грн кешбеку на місяць", - нагадала прем'єр.

Вона також додала, що отриману компенсацію можна витратити за кількома напрямками: на оплату комунальних послуг, ліки, продукти українського виробництва, або зробити донат на підтримку української армії. Програма буде діяти до 1 травня 2026 року.

"Загалом програмою "Національний кешбек" активно користуються 4,4 млн українців. З моменту запуску кешбека на паливо відкрито понад 200 тисяч нових рахунків "Національного кешбеку", - резюмувала Свириденко.

Нагадаємо, що з 20 березня в Україні запрацював "паливний" кешбек. Українці, які заправляються на АЗС, які беруть участь у програмі, отримають до 15% витрачених грошей.

Держава відшкодує 15% витрачених коштів за дизельне пальне; 10% за бензин та 5% за автогаз. На кожному літрі кешбек становитиме від 2 до 11 гривень, а максимальна щомісячна сума становить 1000 гривень на особу.

У міністерстві економіки пояснили, що уряд обрав варіант з "паливним кешбеком", оскільки він не впливає на підтримку армії та забезпечує підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги.

