ua en ru
Пт, 03 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Нові гранти від держави: хто зможе отримати до 30 тисяч на професійне навчання

10:44 03.04.2026 Пт
2 хв
Українцям пропонують стати нацією інженерів
aimg Ірина Костенко
Нові гранти від держави: хто зможе отримати до 30 тисяч на професійне навчання Підприємства пріоритетних галузей потребують швидкої підготовки фахівців (фото ілюстративне: freepik.com)

В Україні запускають експериментальний проєкт, який дасть людям шанс змінити кар'єру. Фінансово підтримати планують тих, хто відповідатиме конкретним запитам роботодавців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра України Юлії Свириденко у Facebook.

Читайте також: 17 і 25 тисяч гривень. Хто зі студентів цього року отримає гранти на навчання

Який експеримент стартував в Україні

"У межах Тижня зайнятості продовжуємо розповідати про нову політику зайнятості", - написала прем'єр-міністр.

Вона розповіла, що уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту. Він має на меті:

  • посилити зв'язок між професійним навчанням і конкретним запитом роботодавця;
  • допомогти підприємствам оборонно-промислового комплексу (ОПК) та інших пріоритетних галузей швидше - відповідно до їхнього запиту - готувати потрібних фахівців.

"Динамічній сфері оборонного виробництва та іншим пріоритетним галузям, наприклад енергетиці, потрібні кваліфіковані фахівці, які посилюють нашу спроможність нарощувати власне виробництво", - зауважила очільниця уряду.

Які форми підтримки передбачані проєктом

Свириденко нагадала, що в Україні вже діє інструмент підтримки навчання через ваучери та перенавчання.

Тепер же уряд посилює прив'язку державної підтримки до конкретного запиту роботодавця.

Передбачається при цьому дві форми підтримки:

  • грант для людини;
  • компенсація роботодавцям, які інвестують у підготовку кадрів.

"Програма фінансується за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття", - уточнила прем'єр-міністр.

Хто, на що та скільки грошей може отримати

Згідно з інформацією очільниці КМУ, у 2026 році така державна підтримка становитиме:

  • до 30 тисяч гривень - на здобуття повної професійної кваліфікації;
  • до 15 тисяч гривень - на часткову.

"Такі самі граничні суми діятимуть і для компенсації роботодавцям витрат на навчання працівників", - повідомила Свириденко.

Нові гранти від держави: хто зможе отримати до 30 тисяч на професійне навчанняПублікація Свириденко (скриншот: facebook.com/yulia.svyrydenko)

Прем'єр-міністр нагадала, що "українці вже пропонують світові унікальні оборонні рішення".

Тож необніхно "стати нацією інженерів, щоб масштабувати ці досягнення".

"Ці зміни - частина нової політики зайнятості уряду. Формуємо ринок праці відповідно до сучасних запитів і потреб економіки", - підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Генштаб хоче використовувати розробки НАН в обороні.

Крім того, ми пояснювали, чому насправді у жінок в Україні менше можливостей, ніж у чоловіків.

Читайте також, як робітники 55+ рятують ринок праці в Україні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Юлія Свириденко ОПК спеціальність Праця Інфраструктура Бізнес Виплати Робота в Україні Професія Освіта в Україні
Новини
РФ атакує Україну з вечора і на ранок: які міста під вогнем та що відомо про наслідки
РФ атакує Україну з вечора і на ранок: які міста під вогнем та що відомо про наслідки
Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої