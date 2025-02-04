Чи можна сідати за кермо із простроченими правами: водіям варто знати

У Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ розповіли про важливий для водіїв нюанс. Йдеться про те, чи можна сідати за кермо із простроченим водійським посвідченням під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ГСЦ МВС.

Чи можна сідати за кермо із простроченими правами

У Головному сервісному центрі МВС громадянам нагадали, чи можна пересуватись дорогами України, якщо закінчився термін дії посвідчення водія.

"Так! Посвідчення водія, термін дії якого закінчився в період воєнного стану, продовжує діяти на всій території України", - наголосили у ГСЦ МВС.

Уточнюється, що замінити водійське посвідчення можливо після скасування воєнного стану в країні.

Крім того, для цього можна звернутися до сервісного центру МВС, який наразі відновив надання послуг.

Відповідь ГСЦ МВС на питання про прострочене посвідчення водія (скриншот: hsc.gov.ua)

Зазначимо, що у водія в Україні може бути лише одне чинне водійське посвідчення. Тобто при обміні або відновленні документа особа щоразу отримує посвідчення водія із новим номером та серією.

При виготовленні нового документу - старий перестає бути чинним. Це стосується:

і посвідчення водія, виготовленого на фізичному бланку (пластиковому) з його відображенням в електронній формі;

і е-посвідчення водія, яке формується в електронній формі без виготовлення на фізичному бланку.

Термін дії посвідчення водія в Україні зараз - 30 років (а виданого вперше - 2 роки).

Замовити відновлення або обмін посвідчення водія в Україні можливо у різний спосіб: