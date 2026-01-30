Кадрів не вистачає, вимоги падають: що насправді відбувається на ринку праці у 2026-му

Український ринок праці входить у 2026 рік із хронічним дефіцитом кадрів, новими вимогами до кандидатів і переосмисленням ролі роботодавця. Компаніям дедалі складніше конкурувати лише зарплатами, а частину правил гри диктує війна.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дослідження Work.ua.

Дефіцит кадрів - норма

Нестача працівників залишається головним і незмінним трендом. За даними ООН, за кордоном перебуває 5,3 млн українців, значна частина з них - працездатного віку. Ще близько 700 тисяч осіб мобілізовані до ЗСУ, частина людей живе на окупованих територіях або втратила можливість працювати.

Додатковий тиск на ринок створили нові правила виїзду чоловіків до 22 років - найбільше це вдарило по готельно-ресторанному бізнесу. Водночас 54% компаній у 2026 році планують розширювати штат, що змушує роботодавців знижувати вимоги та конкурувати умовами.

ОПК активно наймає

Оборонно-промисловий комплекс стає одним із ключових роботодавців країни. Обсяги виробництва ОПК зросли з 1 млрд доларів у 2022 році до 9 млрд у 2024-му, а у 2025-му сягнули близько 12 млрд.

Наприкінці 2025 року Work.ua виділив вакансії ОПК в окрему категорію. Наразі понад 70 підприємств розмістили майже 700 пропозицій роботи, і ця цифра продовжує зростати.

Найм ветеранів: нова культура

Культура працевлаштування ветеранів в Україні лише формується. Бізнес переходить від декларативних заяв до пошуку реальних рішень, які дозволяють інтегрувати військовий досвід у цивільні команди.

"Ми перебуваємо на етапі переходу: компанії вже запустили перші політики найму ветеранів, але все ще шукають ефективні підходи до їхньої підтримки та утримання", - пояснює керівниця проекту "Назустріч" у Work.ua Анастасія Розлуцька.

За її словами, нині на платформі розміщено понад 8 тисяч вакансій із перевагою для фахівців з військовим досвідом і більш як 11 тисяч резюме ветеранів.

Культура працевлаштування ветеранів в Україні лише формується (фото: Freepik)

Зарплати ростуть нерівномірно

У 2025 році середня зарплата на Work.ua зросла на 22%, однак динаміка суттєво відрізнялася залежно від регіону та сфери. Найбільше зростання зафіксували у Тернопільській, Київській та Рівненській областях.

У прифронтових регіонах підвищення були мінімальними, а Херсонщина стала єдиною областю, де зарплати знизилися. Найшвидше оплата праці росла у дефіцитних сферах - зокрема в категорії "Робочі спеціальності, виробництво" (+25%).

Вакансії без досвіду

Через нестачу кадрів роботодавці дедалі частіше готові брати людей без досвіду. Якщо наприкінці 2023 року таким кандидатам були доступні 36% вакансій, то у 2024-му - 43%, а у 2025 році вже 47%.

Найбільше пропозицій без вимог до досвіду зосереджено саме у дефіцитних професіях.

Попит - на робітників

Попри розмови про "професії майбутнього", реальний дефіцит в Україні зберігається у робітничих спеціальностях - на виробництві, в будівництві та серед водіїв.

Категорія "Робочі спеціальності, виробництво" стабільно лідирує за кількістю вакансій на Work.ua, тоді як конкуренція на окремі позиції критично низька. Ситуацію ускладнює старіння кадрів і небажання молоді обирати ці професії.

В Україні зберігається дефіцит у робітничих спеціальностях (фото: Freepik)

Дистанційка: попит без пропозиції

Дистанційна робота залишається надзвичайно популярною серед шукачів, але роботодавці пропонують її вкрай рідко. У 2024 році третина з 16,5 млн відгуків на Work.ua стосувалася віддаленої роботи, тоді як лише 7% вакансій були дистанційними.

Для ВПО, людей з інвалідністю, молодих батьків та українців за кордоном онлайн-формат часто є єдиною можливістю працювати.

Бенефіти без пафосу

Підхід до бенефітів під час війни кардинально змінився. Корпоративи й подарунки відійшли на другий план, натомість працівники очікують практичної підтримки: гнучкого графіка, медстрахування, додаткових вихідних.

За опитуванням Work.ua у січні 2025 року, майже чверть київських роботодавців облаштували в офісах обігрів, генератори та пункти незламності. Стійкість компанії та турбота про команду стають ключовими нематеріальними перевагами.