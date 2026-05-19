Вода в Одесі може різко подорожчати: що відомо про причини й нові тарифи
Тарифи на водопостачання та водовідведення в Одесі хочуть суттєво підвищити. Планується, що зміни торкнуться як побутових споживачів, так і бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби підприємства "Інфоксводоканал" (яке забезпечує централізоване водопостачання та водовідведення Одеси та прилеглих населених пунктів Одеської області).
Про які плани йдеться
В "Інфоксводоканалі" поділились інформацією "про намір зміни тарифів" на:
- централізоване водопостачання;
- централізоване водовідведення.
Уточнюється, що йдеться наразі про "проєкт коригування тарифів на 2026 рік".
Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів приймаються до 29 травня 2026 року (включно):
- або у письмовому вигляді (на адресу: філія "Інфоксводоканал" ТОВ "ІНФОКС", вул. Басейна, 5, м. Одеса, 65039);
- або в електронному вигляді (e-mail: tarif@infoxvod.com.ua).
Чому тарифи хочуть змінити
Згідно з інформацією компанії, перегляд тарифів на воду необхідний, оскільки діючі розцінки для населення не змінювалися з 2022 року і наразі покривають лише 60,1% собівартості подачі води та 73,5% водовідведення.
Громадянам пояснили, що підприємство опинилося "на межі виживання" через суттєве зростання витрат (як впродовж останніх років, так і зараз):
- електроенергія - після встановлення нових граничних цін і тарифів на розподіл з 1 травня 2026 року, витрати на світло для водопостачання зросли на 43,8%, а для водовідведення - на 48,7%;
- наслідки обстрілів і негоди - витрати на ремонти злетіли на 162% (для води) та на 138,7% (для каналізації), що зумовлено як плановими роботами, так і ліквідацією наслідків російських атак і повені (яка сталася 30 вересня 2025 року);
- зарплати - витрати на оплату праці збільшилися на 29,9% через зміни до Галузевої угоди (низький рівень заробітних плат уже призвів до відтоку кваліфікованих кадрів);
- пальне та охорона - ціни на паливно-мастильні матеріали перевищили закладені в тариф норми (через що витрати зросли на 35%), а послуги з охорони (вартість яких не змінювалася з 2022 року) здорожчали на 53,9%.
Повідомляється також, що через дефіцит коштів накопичуються борги за електрику, а інвестиційна програма та оновлення обладнання - майже повністю зупинилися.
Як саме пропонують змінити тарифи
Проєкт коригування тарифів на 2026 рік передбачає загальне зростання планових витрат підприємства на 38,8% з водопостачання та на 48% з водовідведення.
Для різних категорій споживачів зміни пропонуються такі:
- для населення - збільшення на 184,5% за централізоване водопостачання (з 17,916 грн до 50,964 грн, за кубометр із ПДВ) та на 147,6% за водовідведення (з 17,244 грн до 42,696 грн);
- для оптових споживачів (суб'єктів господарювання у цій сфері): зростання на 38,5% (водопостачання) та 46% (водовідведення);
- для інших споживачів: зростання на 38,8% (водопостачання) та 48,1% (водовідведення).
Проєкт зміни тарифів (скриншот: infoxvod.com.ua)
"Відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення... філією "Інфоксводоканал" проведено розрахунки зміни тарифів... шляхом коригування діючих", - уточнили у компанії.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні масово завищували тарифи на комуналку та пояснювали, чи повернуть споживачам гроші.
Крім того, ми розповідали, коли власники зруйнованого житла не платитимуть за комуналку.
Читайте також, якої згоди щодо тарифів на комуналку під час війни дійшли Україна та МВФ.