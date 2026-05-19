Вода в Одесі може різко подорожчати: що відомо про причини й нові тарифи

Тарифи на водопостачання та водовідведення в Одесі хочуть суттєво підвищити. Планується, що зміни торкнуться як побутових споживачів, так і бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби підприємства "Інфоксводоканал" (яке забезпечує централізоване водопостачання та водовідведення Одеси та прилеглих населених пунктів Одеської області).

Про які плани йдеться

В "Інфоксводоканалі" поділились інформацією "про намір зміни тарифів" на:

централізоване водопостачання;

централізоване водовідведення.

Уточнюється, що йдеться наразі про "проєкт коригування тарифів на 2026 рік".

Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів приймаються до 29 травня 2026 року (включно):

або у письмовому вигляді (на адресу: філія "Інфоксводоканал" ТОВ "ІНФОКС", вул. Басейна, 5, м. Одеса, 65039);

або в електронному вигляді (e-mail: tarif@infoxvod.com.ua).

Чому тарифи хочуть змінити

Згідно з інформацією компанії, перегляд тарифів на воду необхідний, оскільки діючі розцінки для населення не змінювалися з 2022 року і наразі покривають лише 60,1% собівартості подачі води та 73,5% водовідведення.

Громадянам пояснили, що підприємство опинилося "на межі виживання" через суттєве зростання витрат (як впродовж останніх років, так і зараз):

електроенергія - після встановлення нових граничних цін і тарифів на розподіл з 1 травня 2026 року, витрати на світло для водопостачання зросли на 43,8%, а для водовідведення - на 48,7%;

наслідки обстрілів і негоди - витрати на ремонти злетіли на 162% (для води) та на 138,7% (для каналізації), що зумовлено як плановими роботами, так і ліквідацією наслідків російських атак і повені (яка сталася 30 вересня 2025 року);

зарплати - витрати на оплату праці збільшилися на 29,9% через зміни до Галузевої угоди (низький рівень заробітних плат уже призвів до відтоку кваліфікованих кадрів);

пальне та охорона - ціни на паливно-мастильні матеріали перевищили закладені в тариф норми (через що витрати зросли на 35%), а послуги з охорони (вартість яких не змінювалася з 2022 року) здорожчали на 53,9%.

Повідомляється також, що через дефіцит коштів накопичуються борги за електрику, а інвестиційна програма та оновлення обладнання - майже повністю зупинилися.

Як саме пропонують змінити тарифи

Проєкт коригування тарифів на 2026 рік передбачає загальне зростання планових витрат підприємства на 38,8% з водопостачання та на 48% з водовідведення.

Для різних категорій споживачів зміни пропонуються такі:

для населення - збільшення на 184,5% за централізоване водопостачання (з 17,916 грн до 50,964 грн, за кубометр із ПДВ) та на 147,6% за водовідведення (з 17,244 грн до 42,696 грн);

для оптових споживачів (суб'єктів господарювання у цій сфері): зростання на 38,5% (водопостачання) та 46% (водовідведення);

для інших споживачів: зростання на 38,8% (водопостачання) та 48,1% (водовідведення).

"Відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення... філією "Інфоксводоканал" проведено розрахунки зміни тарифів... шляхом коригування діючих", - уточнили у компанії.