Деньги

Вода в Одессе может резко подорожать: что известно о причинах и новых тарифах

18:22 19.05.2026 Вт
Стоимость водоснабжения для населения предлагают увеличить более чем на 180%
aimg Ирина Костенко
Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Одессе хотят существенно повысить. Планируется, что изменения коснутся как бытовых потребителей, так и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы предприятия "Инфоксводоканал" (которое обеспечивает централизованное водоснабжение и водоотвод Одессы и близлежащих населенных пунктов Одесской области).

О каких планах идет речь

В "Инфоксводоканале" поделились информацией "о намерении изменения тарифов" на:

  • централизованное водоснабжение;
  • централизованный водоотвод.

Уточняется, что речь идет сейчас о "проекте корректировки тарифов на 2026 год".

Замечания и предложения к обнародованным материалам принимаются до 29 мая 2026 года (включительно):

  • либо в письменном виде (по адресу: филиал "Инфоксводоканал" ООО "ИНФОКС", ул. Бассейная, 5, г. Одесса, 65039);
  • либо в электронном виде (e-mail: tarif@infoxvod.com.ua).

Почему тарифы хотят изменить

Согласно информации компании, пересмотр тарифов на воду необходим, поскольку действующие расценки для населения не менялись с 2022 года и сейчас покрывают лишь 60,1% себестоимости подачи воды и 73,5% водоотведения.

Гражданам объяснили, что предприятие оказалось "на грани выживания" из-за существенного роста расходов (как в последние годы, так и сейчас):

  • электроэнергия - после установления новых предельных цен и тарифов на распределение с 1 мая 2026 года, расходы на свет для водоснабжения выросли на 43,8%, а для водоотведения - на 48,7%;
  • последствия обстрелов и непогоды - расходы на ремонты взлетели на 162% (для воды) и на 138,7% (для канализации), что обусловлено как плановыми работами, так и ликвидацией последствий российских атак и наводнения (которое произошло 30 сентября 2025 года);
  • зарплаты - расходы на оплату труда увеличились на 29,9% из-за изменений в Отраслевое соглашение (низкий уровень заработных плат уже привел к оттоку квалифицированных кадров);
  • топливо и охрана - цены на горюче-смазочные материалы превысили заложенные в тариф нормы (из-за чего расходы выросли на 35%), а услуги по охране (стоимость которых не менялась с 2022 года) подорожали на 53,9%.

Сообщается также, что из-за дефицита средств накапливаются долги за электричество, а инвестиционная программа и обновление оборудования - почти полностью остановились.

Как именно предлагают изменить тарифы

Проект корректировки тарифов на 2026 год предусматривает общий рост плановых расходов предприятия на 38,8% по водоснабжению и на 48% по водоотведению.

Для различных категорий потребителей изменения предлагаются следующие:

  • для населения - увеличение на 184,5% за централизованное водоснабжение (с 17,916 грн до 50,964 грн, за кубометр с НДС) и на 147,6% за водоотвод (с 17,244 грн до 42,696 грн);
  • для оптовых потребителей (субъектов хозяйствования в этой сфере): рост на 38,5% (водоснабжение) и 46% (водоотвод);
  • для других потребителей: рост на 38,8% (водоснабжение) и 48,1% (водоотвод).

Вода в Одессе может резко подорожать: что известно о причинах и новых тарифахПроект изменения тарифов (скриншот: infoxvod.com.ua)

"В соответствии с Порядком формирования тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу... филиалом "Инфоксводоканал" проведены расчеты изменения тарифов... путем корректировки действующих", - уточнили в компании.

