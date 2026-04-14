ua en ru
Вт, 14 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Власники зруйнованого житла не платитимуть за комуналку: Зеленський підписав закон

15:49 14.04.2026 Вт
2 хв
Що треба знати про новий закон?
aimg Олена Чупровська
Власники зруйнованого житла не платитимуть за комуналку: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє власників зруйнованого або пошкодженого житла від оплати комунальних послуг на час, поки його не можна використовувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Кого стосується закон

Документ поширюється на власників квартир у багатоквартирних будинках, які постраждали внаслідок бойових дій, терористичних актів або диверсій, спричинених збройною агресією Росії.

Умова одна: будинок пошкоджений або зруйнований настільки, що його не можна використовувати або він становить загрозу для людей.

Що саме змінюється

Закон передбачає кілька важливих речей:

  • плата за управління багатоквартирним будинком не нараховується, якщо він пошкоджений і непридатний для проживання;
  • власники зруйнованого житла звільняються від окремих комунальних платежів на весь час, поки об'єкт не відновлено;
  • для тих, чиє майно знищене повністю і не підлягає відновленню, нарахування зупиняється взагалі;
  • також зупиняється нарахування податку на нерухоме майно до ухвалення відповідного рішення.

Як фіксуватимуть пошкодження

Дати пошкодження та відновлення встановлюватимуть спеціальні комісійні акти обстеження. Саме ці документи стануть підставою для того, щоб зупинити або поновити нарахування платежів.

До якого часу діє закон

Норми закону діятимуть протягом усього воєнного стану та ще один рік після його завершення.

Як повідомляло РБК-Україна, закон також передбачає розроблення методики обліку збитків - як для власників нерухомості, так і для управителів будинків, враховуючи втрачені доходи.

Як повідомляло РБК-Україна, кожен п'ятий українець зазнав майнових втрат через повномасштабну війну - станом на 2025 рік таких налічувалося 20%, що більше, ніж у 2023 році.

Понад третина постраждалих оцінили свої збитки у суму понад 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше Кабмін розширив список територій для обстеження зруйнованого та пошкодженого житла.

Тепер перевірки проводитимуть не лише у зонах бойових дій, а й у населених пунктах, які належать до територій можливих бойових дій у дев'яти областях.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Житло Президент Війна в Україні
Новини
РФ вдарила ракетою по Дніпру: є поранені і загиблі, багато "важких" (фото)
Аналітика
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
