В Україні масово завищували тарифи на комуналку: чи повернуть споживачам гроші

Держпродспоживслужба підбила підсумки перевірок щодо формування тарифів на житлово-комунальні послуги за січень-березень 2026 року. Майже кожна інспекція виявила недотримання законодавства у сфері ціноутворення.

У відомстві наголошують, що зараз усі заходи державного нагляду на ринку ЖКП здійснюються лише після звернень споживачів. Під час інспекцій розглядаються лише ті конкретні питання, на які скаржилися громадяни.

Також фахівці видали 77 приписів, які зобов'язують постачальників привести тарифи у відповідність до норм закону. Окремі штрафи отримали й посадові особи.

За підсумками перевірок було ухвалено 22 рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій на суму 862,9 тис. грн.

"За результатами проведених перевірок у 86 випадках (97,7%) встановлено порушення вимог чинного законодавства у сфері ціноутворення", - йдеться у повідомленні.

Упродовж перших трьох місяців року фахівці провели 88 позапланових перевірок щодо дотримання законодавства у сфері державних регульованих цін. Як зазначають у відомстві, порушення встановили у 86 випадках.

