В Україні масово завищували тарифи на комуналку: чи повернуть споживачам гроші

18:35 21.04.2026 Вт
Порушення виявили у 98% випадків позапланових перевірок
aimg Василина Копитко
Перевірки провели за перший квартал 2026-го (фото: Getty Images)

Держпродспоживслужба підбила підсумки перевірок щодо формування тарифів на житлово-комунальні послуги за січень-березень 2026 року. Майже кожна інспекція виявила недотримання законодавства у сфері ціноутворення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Головне:

  • У 97,7% випадків позапланових перевірок фахівці виявили порушення при формуванні тарифів на ЖКП.
  • За результатами інспекцій споживачам уже повернули понад пів мільйона гривень.
  • Усі перевірки проводилися виключно на підставі скарг громадян.
  • Сума виписаних штрафів та санкцій перевищила 800 тисяч гривень.

Масштаби порушень

Упродовж перших трьох місяців року фахівці провели 88 позапланових перевірок щодо дотримання законодавства у сфері державних регульованих цін. Як зазначають у відомстві, порушення встановили у 86 випадках.

"За результатами проведених перевірок у 86 випадках (97,7%) встановлено порушення вимог чинного законодавства у сфері ціноутворення", - йдеться у повідомленні.

Штрафи та повернення коштів

За підсумками перевірок було ухвалено 22 рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій на суму 862,9 тис. грн.

Також фахівці видали 77 приписів, які зобов'язують постачальників привести тарифи у відповідність до норм закону. Окремі штрафи отримали й посадові особи.

Щодо відшкодування громадянам, то ситуація наступна:

  • Суб’єктів господарювання зобов’язали повернути споживачам 453 тис. грн.
  • Фактично у звітному періоді людям уже відшкодовано 517,4 тис. грн.
  • До державного бюджету надійшло 112,6 тис. грн.

Чому приходять з перевірками

У відомстві наголошують, що зараз усі заходи державного нагляду на ринку ЖКП здійснюються лише після звернень споживачів. Під час інспекцій розглядаються лише ті конкретні питання, на які скаржилися громадяни.

"Дружба" може відновити роботу, Україна завершила ремонт, - Зеленський
