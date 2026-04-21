В Україні масово завищували тарифи на комуналку: чи повернуть споживачам гроші
Держпродспоживслужба підбила підсумки перевірок щодо формування тарифів на житлово-комунальні послуги за січень-березень 2026 року. Майже кожна інспекція виявила недотримання законодавства у сфері ціноутворення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Головне:
- У 97,7% випадків позапланових перевірок фахівці виявили порушення при формуванні тарифів на ЖКП.
- За результатами інспекцій споживачам уже повернули понад пів мільйона гривень.
- Усі перевірки проводилися виключно на підставі скарг громадян.
- Сума виписаних штрафів та санкцій перевищила 800 тисяч гривень.
Масштаби порушень
Упродовж перших трьох місяців року фахівці провели 88 позапланових перевірок щодо дотримання законодавства у сфері державних регульованих цін. Як зазначають у відомстві, порушення встановили у 86 випадках.
"За результатами проведених перевірок у 86 випадках (97,7%) встановлено порушення вимог чинного законодавства у сфері ціноутворення", - йдеться у повідомленні.
Штрафи та повернення коштів
За підсумками перевірок було ухвалено 22 рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій на суму 862,9 тис. грн.
Також фахівці видали 77 приписів, які зобов'язують постачальників привести тарифи у відповідність до норм закону. Окремі штрафи отримали й посадові особи.
Щодо відшкодування громадянам, то ситуація наступна:
- Суб’єктів господарювання зобов’язали повернути споживачам 453 тис. грн.
- Фактично у звітному періоді людям уже відшкодовано 517,4 тис. грн.
- До державного бюджету надійшло 112,6 тис. грн.
Чому приходять з перевірками
У відомстві наголошують, що зараз усі заходи державного нагляду на ринку ЖКП здійснюються лише після звернень споживачів. Під час інспекцій розглядаються лише ті конкретні питання, на які скаржилися громадяни.
