Що буде з тарифами на "комуналку" під час війни? Україна та МВФ дійшли згоди

П'ятниця 27 лютого 2026 11:10
UA EN RU
Що буде з тарифами на "комуналку" під час війни? Україна та МВФ дійшли згоди Фото: тарифи на комуналку в Україні зростуть після війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун, Юрій Дощатов

Тарифи на газ, світло, опалення та гарячу воду в Україні зростуть до ринкового рівня після закінчення повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст меморандуму співпраці України і МВФ.

"Повернення до цін, що повністю відображають ринкові умови, вимагатиме відновлення та посилення конкуренції на оптових та роздрібних ринках і може бути можливим лише після завершення війни", - йдеться у тексті меморандуму.

Зокрема, в документі сказано, що відновлення енергетики вимагатиме від України поступового підвищення тарифів на газ, електроенергію та опалення. При цьому, уряд має забезпечити підтримку вразливих домогосподарств.

"До кінця червня 2026 року, КМУ має затвердити дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії", - зазначено в меморандумі.

Після прийняття дорожньої карти планується здійснити поступове коригування тарифів на електроенергію, забезпечуючи при цьому перегляд субсидій для захисту вразливих верств населення.

Таким чином, щоб забезпечити майбутнє підвищення тарифів, відповідний мораторій буде скасовано.

Тарифи на "комуналку" можуть змінитись?

Раніше повідомлялось, що рахунки українців за комунальні послуги з 1 січня перерахують в автоматичному режимі. Таким чином, громадяни не будуть переплачувати за тепло і воду після ударів РФ.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко також наголосила, що рішення стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів. Вона додала, що люди мають платити тільки за отримані послуги.

Зазначимо, у "Київтеплоенерго" повідомили, що вимушені відключення електроенергії майже не впливають на обсяги спожитого тепла та суми в платіжках за опалення у Києві.

Як визначаються тарифи в Україні на різні типи комунальних послуг, наскільки вони зросли з початку повномасштабного вторгнення та чи є підстави для їх підняття – у матеріалі РБК-Україна.

