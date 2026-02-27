Що буде з тарифами на "комуналку" під час війни? Україна та МВФ дійшли згоди

Тарифи на газ, світло, опалення та гарячу воду в Україні зростуть до ринкового рівня після закінчення повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст меморандуму співпраці України і МВФ.

"Повернення до цін, що повністю відображають ринкові умови, вимагатиме відновлення та посилення конкуренції на оптових та роздрібних ринках і може бути можливим лише після завершення війни", - йдеться у тексті меморандуму.

Зокрема, в документі сказано, що відновлення енергетики вимагатиме від України поступового підвищення тарифів на газ, електроенергію та опалення. При цьому, уряд має забезпечити підтримку вразливих домогосподарств.

"До кінця червня 2026 року, КМУ має затвердити дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії", - зазначено в меморандумі.

Після прийняття дорожньої карти планується здійснити поступове коригування тарифів на електроенергію, забезпечуючи при цьому перегляд субсидій для захисту вразливих верств населення.

Таким чином, щоб забезпечити майбутнє підвищення тарифів, відповідний мораторій буде скасовано.