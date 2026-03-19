Вночі ще морозно, але річкам вже "тісно": яка погода буде в Україні завтра і де прогріє до +14
У п'ятницю, 20 березня, погода в Україні в цілому покращиться - опадів майже не буде, а температура стане приємнішою. Проте в одній з областей ймовірні небезпечні гідрологічні явища.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Головне:
- Синоптична ситуація: завтра на Україну поширюватиметься вплив чорноморського циклону, проте опадів майже не прогнозують.
- Мряка з неба: невеликий дощ із мокрим снігом ймовірний вночі у деяких областях, але локально.
- Температура: вночі місцями ще може бути мороз, проте вдень стовпчики термометрів у деяких локаціях можуть показати до +14°C.
- Гідрологічна небезпека: на річках однієї з областей оголошено "жовтий" рівень через розвиток водопілля.
- Столичний регіон: у Києві та по області погода завтра очікується хмарна, але з проясненнями.
Як зміниться погода завтра і де ймовірні опади
Згідно з прогнозом погоди від УкрГМЦ, впродовж доби 20 березня в Україні:
- буде падати тиск;
- буде поширюватись вплив поля зниженого тиску від циклону над Чорним морем.
"Однак у більшості областей опадів не чекаємо", - зауважили синоптики.
При цьому найближчої ночі місцями ймовірний невеликий дощ з мокрим снігом:
- у Карпатах;
- у східних областях;
- у Полтавській області;
- у Дніпропетровській області.
Що буде з вітром і температурою повітря
Вітер завтра очікується переважно північно-східний. Рухатиметься він зі швидкістю 5-10 м/с.
"На висотах знаходитиметься холодна повітряна маса, тому розраховуємо й на подібну погоду", - поділились в Укргідрометцентрі.
Так, вночі по Україні може бути від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.
Вдень - близько 6-11 градусів вище нуля.
Дещо тепліше може бути на Закарпатті до +14°C.
Тим часом на півдні та південному сході країни:
- вночі - близько 1-6 градусів тепла;
- вдень - від 9 до 14 градусів вище нуля.
Прогноз погоди по Україні на 20 березня
Жителів якої області попереджають про затоплення
Згідно з попередженням УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища, впродовж 20-23 березня триватиме розвиток водопілля на річках суббасейну Десни - з добовою інтенсивністю до 0,1 м.
Це супроводжуватиметься:
- подальшим затопленням заплави на її притоці - річці Снов - біля міста Сновськ (у Корюківському районі Чернігівської області);
- переливом дороги місцевого значення між селами Великий Дирчин і Малий Дирчин (у Чернігівському районі Чернігівської області).
"І рівень небезпеки - жовтий", - повідомили спеціалісти.
Попередження про небезпечні гідрологічні явища
Чого чекати від погоди у Києві та по області
По території міста Києва та Київської області погода 20 березня буде хмарною, з проясненнями.
Опадів не передбачається.
Вітер - північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Прогноз на завтра по Києву та області
Температура повітря у Києві:
- вночі - близько 0 градусів;
- вдень - від 9 до11 градусів тепла.
Температура повітря по області:
- вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу;
- вдень - близько 6-11 градусі зі знаком плюс.
