Весна випереджає графік: де в Україні вже "прокинулись" озимі та в якому вони стані

В Українському гідрометеорологічному центрі підбили погодні підсумки за першу декаду березня та розповіли, в яких областях озимі культури почали "прокидатись" раніше, ніж зазвичай.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби УкрГМЦ у Facebook.

Головне: Аномальне потепління : середня температура першої декади березня була на 2-6°С вищою за кліматичну норму.

: середня температура першої декади березня була на 2-6°С вищою за кліматичну норму. Весна з випередженням : рівень середньої декадної температури майже на всій території країни відповідав кліматичній нормі кінця березня.

: рівень середньої декадної температури майже на всій території країни відповідав кліматичній нормі кінця березня. Дефіцит вологи : через панування антициклону в більшості областей спостерігалася практично суха погода.

: через панування антициклону в більшості областей спостерігалася практично суха погода. Стан ґрунту : місцями висока температура вже спричинила підсихання та прогрівання верхніх шарів землі.

: місцями висока температура вже спричинила підсихання та прогрівання верхніх шарів землі. Вегетація рослин : у деяких областях (або районах) озимі культури вже "прокинулись" - відновили вегетацію.

: у деяких областях (або районах) озимі культури вже "прокинулись" - відновили вегетацію. Старт сезону : у певних локаціях прогрівання ґрунту дозволило вибірково розпочати весняно-польові роботи.

: у певних локаціях прогрівання ґрунту дозволило вибірково розпочати весняно-польові роботи. Прогноз на врожай: стан посівів, які відновили ріст, експерти оцінюють як переважно добрий.

Особливості погоди на початку місяця

Згідно з інформацією експертів, впродовж першої декади березня 2026 року в Україні спостерігалася:

дуже тепла для початку березня погода;

майже суха погода.

Зазначається, що середні добові температури повітря були вищими за норму на 2-6°С.

В цілому, за даними УкрГМЦ, рівень середньої декадної температури майже на всій території країни відповідав кліматичній нормі кінця березня.

Уточнюється, що схожі погодні умови на початку березня в Україні відмічалися раніше у 2023 та 2024 роках, а найтепліше було у цей період у 2020 році.

Чому березень приніс дефіцит опадів

Фахівці Укргідрометцентру повідомили, що впродовж першої декади поточного березня, погоду визначало поле підвищеного атмосферного тиску (антициклон).

Саме внаслідок цього відмічався дефіцит опадів.

Зазначається, що малоактивні атмосферні фронти обумовили лише слабкі опади (переважно у східних та західних областях) у вигляді:

мокрого снігу;

дощу;

мряки.

Агрометеорологічні умови першої декади березня 2026 року в Україні (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Старт поступового відновлення вегетації рослин

Внаслідок стрімкого підвищення температур з початку березня, перехід середньодобової температури повітря через +5°С - у бік підвищення - майже на всій території країни відбувся 3-10 березня.

Наголошується, що це - "на 2-3 тижні раніше середніх багаторічних строків".

В УкрГМЦ додали, що такі температурні умови сприяли:

поступовому відновленню вегетації зимуючих культур;

розвитку весняних процесів.

В яких областях озимі остаточно "прокинулись"

Українцям розповіли, що у південних областях досить високі температури повітря обумовили підсихання та прогрівання верхніх шарів ґрунту.

Це дозволило розпочати вибіркові весняно-польові роботи.

Повідомляється також, що станом на 10 березня озимі культури - жито, ячмінь та пшениця - відновили вегетацію:

у південних областях України;

в окремих районах західних областей.

"Посіви знаходилися у фазах кущіння, утворення вузлових коренів, 3-го листка, на окремих площах - сходів. Стан посівів оцінювався як переважно добрий", - поділились експерти.

Тим часом на решті площ рослини озимих культур ще перебували (на той момент) у стані неглибокого зимового спокою.