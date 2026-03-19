Ночью еще морозно, но рекам уже "тесно": какая погода будет в Украине завтра и где прогреет до +14

В пятницу, 20 марта, погода в Украине в целом улучшится - осадков почти не будет, а температура станет приятнее. Однако в одной из областей вероятны опасные гидрологические явления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Главное: Синоптическая ситуация : завтра на Украину будет распространяться влияние черноморского циклона, однако осадков почти не прогнозируют.

: завтра на Украину будет распространяться влияние черноморского циклона, однако осадков почти не прогнозируют. Мряка с неба : небольшой дождь с мокрым снегом вероятен ночью в некоторых областях, но локально.

: небольшой дождь с мокрым снегом вероятен ночью в некоторых областях, но локально. Температура : ночью местами еще может быть мороз, однако днем столбики термометров в некоторых локациях могут показать до +14°C.

: ночью местами еще может быть мороз, однако днем столбики термометров в некоторых локациях могут показать до +14°C. Гидрологическая опасность : на реках одной из областей объявлен "желтый" уровень из-за развития половодья.

: на реках одной из областей объявлен "желтый" уровень из-за развития половодья. Столичный регион: в Киеве и по области погода завтра ожидается облачная, но с прояснениями.

Как изменится погода завтра и где вероятны осадки

Согласно прогнозу погоды от УкрГМЦ, в течение суток 20 марта в Украине:

будет падать давление;

будет распространяться влияние поля пониженного давления от циклона над Черным морем.

"Однако в большинстве областей осадков не ждем", - отметили синоптики.

При этом ближайшей ночью местами вероятен небольшой дождь с мокрым снегом:

в Карпатах;

в восточных областях;

в Полтавской области;

в Днепропетровской области.

Что будет с ветром и температурой воздуха

Ветер завтра ожидается преимущественно северо-восточный. Двигаться он будет со скоростью 5-10 м/с.

"На высотах будет находиться холодная воздушная масса, поэтому рассчитываем и на подобную погоду", - поделились в Укргидрометцентре.

Так, ночью по Украине может быть от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

Днем - около 6-11 градусов выше нуля.

Несколько теплее может быть на Закарпатье до +14°C.

Тем временем на юге и юго-востоке страны:

ночью - около 1-6 градусов тепла;

днем - от 9 до 14 градусов выше нуля.

Прогноз погоды по Украине на 20 марта (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Жителей какой области предупреждают о затоплении

Согласно предупреждению УкрГМЦ об опасных гидрологических явлениях, в течение 20-23 марта будет продолжаться развитие половодья на реках суббассейна Десны - с суточной интенсивностью до 0,1 м.

Это будет сопровождаться:

дальнейшим затоплением поймы на ее притоке - реке Снов - возле города Сновск ( в Корюковском районе Черниговской области );

); переливом дороги местного значения между селами Большой Дырчин и Малый Дырчин (в Черниговском районе Черниговской области).

"І уровень опасности - желтый", - сообщили специалисты.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в Киеве и по области

По территории города Киева и Киевской области погода 20 марта будет облачной, с прояснениями.

Осадков не предвидится.

Ветер - северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха в Киеве:

ночью - около 0 градусов;

днем - от 9 до 11 градусов тепла.

Температура воздуха по области: