Ночью еще морозно, но рекам уже "тесно": какая погода будет в Украине завтра и где прогреет до +14
В пятницу, 20 марта, погода в Украине в целом улучшится - осадков почти не будет, а температура станет приятнее. Однако в одной из областей вероятны опасные гидрологические явления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
- Синоптическая ситуация: завтра на Украину будет распространяться влияние черноморского циклона, однако осадков почти не прогнозируют.
- Мряка с неба: небольшой дождь с мокрым снегом вероятен ночью в некоторых областях, но локально.
- Температура: ночью местами еще может быть мороз, однако днем столбики термометров в некоторых локациях могут показать до +14°C.
- Гидрологическая опасность: на реках одной из областей объявлен "желтый" уровень из-за развития половодья.
- Столичный регион: в Киеве и по области погода завтра ожидается облачная, но с прояснениями.
Как изменится погода завтра и где вероятны осадки
Согласно прогнозу погоды от УкрГМЦ, в течение суток 20 марта в Украине:
- будет падать давление;
- будет распространяться влияние поля пониженного давления от циклона над Черным морем.
"Однако в большинстве областей осадков не ждем", - отметили синоптики.
При этом ближайшей ночью местами вероятен небольшой дождь с мокрым снегом:
- в Карпатах;
- в восточных областях;
- в Полтавской области;
- в Днепропетровской области.
Что будет с ветром и температурой воздуха
Ветер завтра ожидается преимущественно северо-восточный. Двигаться он будет со скоростью 5-10 м/с.
"На высотах будет находиться холодная воздушная масса, поэтому рассчитываем и на подобную погоду", - поделились в Укргидрометцентре.
Так, ночью по Украине может быть от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.
Днем - около 6-11 градусов выше нуля.
Несколько теплее может быть на Закарпатье до +14°C.
Тем временем на юге и юго-востоке страны:
- ночью - около 1-6 градусов тепла;
- днем - от 9 до 14 градусов выше нуля.
Прогноз погоды по Украине на 20 марта (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Жителей какой области предупреждают о затоплении
Согласно предупреждению УкрГМЦ об опасных гидрологических явлениях, в течение 20-23 марта будет продолжаться развитие половодья на реках суббассейна Десны - с суточной интенсивностью до 0,1 м.
Это будет сопровождаться:
- дальнейшим затоплением поймы на ее притоке - реке Снов - возле города Сновск (в Корюковском районе Черниговской области);
- переливом дороги местного значения между селами Большой Дырчин и Малый Дырчин (в Черниговском районе Черниговской области).
"І уровень опасности - желтый", - сообщили специалисты.
Предупреждение об опасных гидрологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чего ждать от погоды в Киеве и по области
По территории города Киева и Киевской области погода 20 марта будет облачной, с прояснениями.
Осадков не предвидится.
Ветер - северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Прогноз на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура воздуха в Киеве:
- ночью - около 0 градусов;
- днем - от 9 до 11 градусов тепла.
Температура воздуха по области:
- ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;
- днем - около 6-11 градусов со знаком плюс.
