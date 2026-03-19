Ночью еще морозно, но рекам уже "тесно": какая погода будет в Украине завтра и где прогреет до +14

17:06 19.03.2026 Чт
3 мин
В одной из областей специалисты объявили "желтый" уровень опасности
aimg Ирина Костенко
Завтра в некоторых областях Украины будет теплее, чем сегодня (фото иллюстративное: Getty Images)

В пятницу, 20 марта, погода в Украине в целом улучшится - осадков почти не будет, а температура станет приятнее. Однако в одной из областей вероятны опасные гидрологические явления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Читайте также: Весна опережает график: где в Украине уже "проснулись" озимые и в каком они состоянии

Главное:

  • Синоптическая ситуация: завтра на Украину будет распространяться влияние черноморского циклона, однако осадков почти не прогнозируют.
  • Мряка с неба: небольшой дождь с мокрым снегом вероятен ночью в некоторых областях, но локально.
  • Температура: ночью местами еще может быть мороз, однако днем столбики термометров в некоторых локациях могут показать до +14°C.
  • Гидрологическая опасность: на реках одной из областей объявлен "желтый" уровень из-за развития половодья.
  • Столичный регион: в Киеве и по области погода завтра ожидается облачная, но с прояснениями.

Как изменится погода завтра и где вероятны осадки

Согласно прогнозу погоды от УкрГМЦ, в течение суток 20 марта в Украине:

  • будет падать давление;
  • будет распространяться влияние поля пониженного давления от циклона над Черным морем.

"Однако в большинстве областей осадков не ждем", - отметили синоптики.

При этом ближайшей ночью местами вероятен небольшой дождь с мокрым снегом:

  • в Карпатах;
  • в восточных областях;
  • в Полтавской области;
  • в Днепропетровской области.

Что будет с ветром и температурой воздуха

Ветер завтра ожидается преимущественно северо-восточный. Двигаться он будет со скоростью 5-10 м/с.

"На высотах будет находиться холодная воздушная масса, поэтому рассчитываем и на подобную погоду", - поделились в Укргидрометцентре.

Так, ночью по Украине может быть от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

Днем - около 6-11 градусов выше нуля.

Несколько теплее может быть на Закарпатье до +14°C.

Тем временем на юге и юго-востоке страны:

  • ночью - около 1-6 градусов тепла;
  • днем - от 9 до 14 градусов выше нуля.

Прогноз погоды по Украине на 20 марта (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Жителей какой области предупреждают о затоплении

Согласно предупреждению УкрГМЦ об опасных гидрологических явлениях, в течение 20-23 марта будет продолжаться развитие половодья на реках суббассейна Десны - с суточной интенсивностью до 0,1 м.

Это будет сопровождаться:

  • дальнейшим затоплением поймы на ее притоке - реке Снов - возле города Сновск (в Корюковском районе Черниговской области);
  • переливом дороги местного значения между селами Большой Дырчин и Малый Дырчин (в Черниговском районе Черниговской области).

"І уровень опасности - желтый", - сообщили специалисты.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в Киеве и по области

По территории города Киева и Киевской области погода 20 марта будет облачной, с прояснениями.

Осадков не предвидится.

Ветер - северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью - около 0 градусов;
  • днем - от 9 до 11 градусов тепла.

Температура воздуха по области:

  • ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;
  • днем - около 6-11 градусов со знаком плюс.

Напомним, ранее начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ Наталья Птуха рассказала РБК-Украина, потеплеет ли в Украине до конца недели.

Кроме того, мы сообщали, когда в Киев официально пришла весна (и сколько реально длилась в городе зима).

Читайте также, почему весна на самом деле приходит трижды и от чего зависит.

Новости
Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО