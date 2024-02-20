Візит Зеленського під Куп'янськ і знищення російських літаків: новини за 19 лютого

Учора, 19 лютого 2024 року, президент Володимир Зеленський приїхав на передову Куп'янського напрямку. А ЗСУ збили ще два російські літаки на сході країни.

Війна Росії проти України: останні новини

Зеленський приїхав на передову Куп'янського напрямку: що відомо

Президент України Володимир Зеленський приїхав на передову Куп'янського напрямку 19 лютого. Зокрема, він нагородив військових, що боронять Україну на цій ділянці фронту.

"Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Харківщину побував у батальйонному командному пункті 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка виконує бойові завдання з оборони Куп’янська", - йдеться в повідомленні

Зокрема, Зеленський заслухав доповідь командира бригади підполковника Олексія Трубнікова про оперативну ситуацію на відповідній ділянці фронту та взаємодію із суміжними підрозділами Сил оборони.

"Комбриг також розповів президентові про досвід застосування дронів різних типів у зоні відповідальності та про особливості боротьби з ворожими БпЛА за допомогою систем РЕБ. Окремо обговорили забезпечення підрозділів технікою, боєприпасами та інші актуальні потреби воїнів", - додали на сайті президента.

ЗСУ збили ще два літаки росіян на сході

Українські військові збили ще два російських літаки на сході. ЗСУ вдалось "приземлити" вже шість бортів окупантів за останні дві доби.

"Ранок 19 лютого 2024-го. Східний напрямок. Ще мінус два літаки окупанта!" - розповів командувач Повітряних сил Микола Олещук.

За словами Олещука, мова йде про винищувачі Су-24 та Су-35С. Один зі збитих 19 лютого російських літаків впав у Азовське море.

Захід був надто оптимістичний щодо війни в Україні у 2023 році, - Бауер

Захід був занадто оптимістичний щодо війни Росії проти України у 2023 році.

За словами голови військового комітету НАТО адмірал Роба Бауера, Захід був "занадто оптимістичний щодо війни у 2023 році", вважаючи, що "якщо ми дамо українцям боєприпаси і навчання, які їм потрібні, вони переможуть".

"Ми маємо бути обережними, щоб не бути занадто песимістичними у 2024 році. Сам факт того, що Україна все ще є суверенною державою і що українці повернули собі 50 відсотків того, що росіяни забрали у 2022 році, просто вражає", - заявив Бауер.

Італія може наступною підписати угоду про гарантії безпеки з Україною, - ЗМІ

Україна та Італія в найближчому майбутньому можуть підписати угоду щодо гарантій безпеки. Наразі не вистачає кількох деталей двостороннього договору.

Джерела видання повідомляють, що залишилося згладити останні деталі. Після чого Італія, слідом за Великою Британією, Францією та Німеччиною, підпише з Україною довгострокову угоду про безпеку.

При цьому дипломатичні джерела не розголошують можливих дат підписання угоди.

Перша зустріч італійських та українських чиновників для укладення двосторонньої угоди відбулася 28 листопада минулого року.

Очікується, що італійська угода буде більше схожа на французьку, ніж на німецьку.

США працюють над передачею Україні нового варіанту ATACMS великої дальності, - NBC

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над тим, щоб надати Україні нові потужні балістичні ракети великої дальності.

Наприкінці минулого року США почали постачати Україні армійські тактичні ракетні комплекси, відомі як ATACMS, але досі вони постачали тільки старі ATACMS середньої дальності. Тепер США схиляються до відправки більш далекобійної версії ракети, сказали чиновники. Це дасть змогу Україні завдавати ударів далі в межах контрольованого Росією Кримського півострова.

Представники оборонного відомства заявили виданню, що у США обмежений запас ATACMS і що вони навряд чи відправлять їх в Україну без грошей на поповнення американських запасів.

За словами двох американських чиновників, якщо Конгрес схвалить збільшення фінансування України, США можуть включити далекобійні системи ATACMS до одного з перших пакетів військової допомоги, оплачених за рахунок цих коштів.

У США також є боєприпаси та артилерія, готові до негайного відправлення в Україну, якщо фінансування буде схвалено, додали чиновники.

Мінцифри запевняє: у "Дії" не буде сервісів, пов'язаних з мобілізацією

У додаток "Дія" не додаватимуть сервісів, пов'язаних з мобілізацією, в рамках нового законопроекту.

Віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що цифрові рішення у питанні виклику до територіальних центрів комплектації та соцпідтримки залежатимуть від законопроекту про мобілізацію, який Верховна рада нещодавно підтримала у першому читанні.

За словами Федорова, е-реєстр військовозобов'язаних має бути якісним, щоб не було випадків, коли людина залишається "поза радаром".

При цьому на підставі даних у реєстрі мають ухвалюватися рішення про мобілізацію: скільки людей та в яких регіонах.

"Я не хочу говорити про можливі сценарії, тому що закон ще готується до другого читання. Єдине, можу ще раз запевнити, що в "Дії" не планується надсилати повістки. Там не буде сервісів, пов'язаних з мобілізацією - у якому б форматі Рада не ухвалила законопроект", - підкреслив віце-прем'єр.

Обговорять допомогу Україні. Байден згоден зустрітися зі спікером Палати представників

Президент США Джо Байден погодився провести зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, щоб обговорити нове фінансування допомоги Україні.

"Звичайно, я радий зустрітися з ним, якщо йому є що сказати", - сказав Байден.

Він додав, що республіканці роблять велику помилку, виступаючи проти допомоги Україні, яка потрібна у війні з російськими окупантами.

Також президент додав, що республіканці роблять велику помилку, "відступаючи від загрози Росії" та "відступаючи від НАТО".

"Це просто шокує. Я ніколи не бачив нічого подібного", - зазначив Байден.

За словами американського лідера, він сподівається, що смерть так званого російського опозиціонера Олексія Навального підштовхне республіканців до підтримки допомоги Україні, але додав, що не впевнений, що це щось змінить.

Розстріл українських полонених в Авдіївці та Веселому. Омбудсмен відреагував на злочин росіян

Страта росіянами українських військових, які потрапили у полон, це грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції про поводження військовополоненими.

"Російські солдати роблять вигляд, що беруть у полон і страчують беззбройних оборонців України. Для Росії не існує законів і правил. Розстрілюючи військовополонених, країна-агресор грубо і цинічно порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій", - пише уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зауважив, що росіяни спеціально вбивають українських військових. Це все через їх небажання залишати українців живими. При цьому він нагадав, що страта військовополонених - це тяжкий міжнародний злочин за який буде суворе покарання.

"Звертаю увагу світової спільноти на чергові воєнні злочини РФ і на те, що Росія, захопивши певні території, рухається далі. Для країни-агресорки не існує кордонів, де вона зупиниться. Росію зупинить лише сила, згуртованість та страх перед відповідальністю, бо безкарність провокує породження ще більшого зла", - підкреслив він.

ГУР підтвердило загибель пілота РФ, який викрав Мі-8 для України

Російський льотчик Максим Кузьмінов, який влітку 2023 року викрав гелікоптер Мі-8 та втік в Україну, дійсно був вбитий. Його тіло знайшли в Іспанії.

"Можемо підтвердити факт смерті", - сказав представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов.

Однак Юсов не уточнив інформацію стосовно причин смерті пілота.

Нагадаємо, сьогодні в іспанських ЗМІ почала з'являтись інформація про те, що ще 13 лютого в муніципалітеті Вільяхойоса було знайдено тіло українця.

Як писав проект Eureka News, загиблий нібито Максим Кузьмінов. Однак вік загиблого та вік Кузьмінова не збігаються. Російському льотчику зараз 27 років, а знайденому загиблому - 33 роки.