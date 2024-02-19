Еквадор заявив, що не передаватиме Україні стару російську військову техніку

Голова МЗС Еквадору Габріела Зоммерфельд заявила, що її країна не буде передавати будь-яку військову техніку Україні чи будь-якій іншій країні, яка бере участь у збройному конфлікті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання El Universo.

Як заявила Зоммерфельд, вказівку щодо того, що Еквадор не буде постачати військову техніку країнам у стані збройного конфлікту було дано особисто президентом країни.

"Еквадор є частиною Ради Безпеки ООН. Як її член, ми сприяємо розв’язанню конфліктів, завжди поважаючи міжнародне право та мирне вирішення суперечностей", - сказала вона.

Варто зауважити, що раніше у ЗМІ з'явилась інформація щодо того, США поставлять Еквадору вертольоти Sikorsky UH-604/L Black Hawk в обмін на передачу Україні радянських і російських Мі-17.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що РФ нещодавно розв'язала "торгову війну" з Еквадором через військову допомогу для України. Так, у Міністерстві закордонних справ країни-агресора заявили, що рішення Кіто нібито було ухвалено під тиском зовнішніх сил.

Після цього західні ЗМІ повідомляли, що Військово-Повітряні сили Еквадору готуються до передачі США шести зенітно-ракетних комплексів "Оса-АКМ" типу MAPO 9M33, які пізніше будуть відправлені до України.

Раніше заступник помічника секретаря Бюро США у справах Західної півкулі Кевін Салліван заявляв, що Еквадор все ще розглядає можливість передачі військової техніки Україні.

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