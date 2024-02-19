Зеленський приїхав на передову Куп'янського напрямку: що відомо

Президент України Володимир Зеленський приїхав на передову Куп'янського напрямку 19 лютого. Зокрема, він нагородив військових, що боронять Україну на цій ділянці фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента .

"Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Харківщину побував у батальйонному командному пункті 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка виконує бойові завдання з оборони Куп’янська", - йдеться в повідомленні

Зокрема, Зеленський заслухав доповідь командира бригади підполковника Олексія Трубнікова про оперативну ситуацію на відповідній ділянці фронту та взаємодію із суміжними підрозділами Сил оборони.

"Комбриг також розповів президентові про досвід застосування дронів різних типів у зоні відповідальності та про особливості боротьби з ворожими БпЛА за допомогою систем РЕБ. Окремо обговорили забезпечення підрозділів технікою, боєприпасами та інші актуальні потреби воїнів", - додали на сайті президента.

Володимир Зеленський також поспілкувався з військовими та нагородив захисників, які відзначилися під час захисту незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

"Радий бути сьогодні тут - побачити вас, привітати, бути вдячним від усіх українців, від усієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет. Впевнений у вас. Бажаю вам здоров’я, берегти себе та своїх побратимів. Це дуже важливо. Бажаю всім вам перемоги", – сказав він.

Зокрема, Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" полковнику Олегу Апостолу, який із 2008 року служить у Десантно-штурмових військах, а нині командує 95-ю окремою десантно-штурмовою бригадою ЗСУ.

Володимир Зеленський також вручив відзнаку президента "Хрест бойових заслуг" полковнику Олександру Луценку. Крім того, захисники отримали з рук Президента ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІ–ІІІ ступенів.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Нещодавно Forbes написало, що Росія нібито стягує під Куп'янськ 500 танків, до 600 одиниць бойових машин, сотні гаубиць і 40 тисяч військ. Видання заявляє, що захоплення Куп'янська - це основна мета росіян.

Водночас, за даними журналістів, кількість українських військ на зазначеній частині фронту близько 20 000 військових і сотні танків, бойових машин і гаубиць. Згодом з'явилася реакція ОВА на публікацію ЗМІ.