Визит Зеленского под Купянск и уничтожение российских самолетов: новости за 19 февраля

Вчера, 19 февраля 2024 года, президент Владимир Зеленский приехал на передовую Купянского направления. А ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке страны.

Война России против Украины: последние новости

Зеленский приехал на передовую Купянского направления: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на передовую Купянский направление 19 февраля. В частности, он наградил военных, защищающих Украину на этом участке фронта.

"Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Харьковскую область побывал в батальонном командном пункте 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которая выполняет боевые задачи по обороне Купянска", - говорится в сообщении

В частности, Зеленский заслушал доклад командира бригады подполковника Алексея Трубникова об оперативной ситуации на соответствующем участке фронта и взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны.

"Комбриг также рассказал президенту об опыте применения дронов различных типов в зоне ответственности и об особенностях борьбы с вражескими БпЛА с помощью систем РЭБ. Отдельно обсудили обеспечение подразделений техникой, боеприпасами и другие актуальные потребности воинов", - добавили на сайте президента.

ВСУ сбили еще два самолета россиян на востоке

Украинские военные сбили еще два российских самолета на востоке. ВСУ удалось "приземлить" уже шесть бортов оккупантов за последние двое суток.

"Утро 19 февраля 2024-го. Восточное направление. Еще минус два самолета оккупанта!" - рассказал командующий Воздушных сил Николай Олещук.

По словам Олещука, речь идет об истребителях Су-24 и Су-35С. Один из сбитых 19 февраля российских самолетов упал в Азовское море.

Мероприятие было слишком оптимистичным по поводу войны в Украине в 2023 году, - Бауэр

Мероприятие было слишком оптимистичным по поводу войны России против Украины в 2023 году.

По словам председателя военного комитета НАТО адмирал Роба Бауэра, Запад был "слишком оптимистичен относительно войны в 2023 году", считая, что "если мы дадим украинцам боеприпасы и обучение, которые им нужны, они победят".

"Мы должны быть осторожными, чтобы не быть слишком пессимистичными в 2024 году. Сам факт того, что Украина все еще является суверенным государством и что украинцы вернули себе 50 процентов того, что россияне забрали в 2022 году, просто поражает", - заявил Бауэр.

Италия может следующим подписать соглашение о гарантиях безопасности с Украиной, - СМИ

Украина и Италия в ближайшем будущем могут подписать соглашение о гарантиях безопасности. Пока не хватает нескольких деталей двустороннего договора.

Источники издания сообщают, что осталось сгладить последние детали. После чего Италия, вслед за Великобританией, Францией и Германией, подпишет с Украиной долгосрочное соглашение о безопасности.

При этом дипломатические источники не разглашают возможных дат подписания соглашения.

Первая встреча итальянских и украинских чиновников для заключения двустороннего соглашения состоялась 28 ноября прошлого года.

Ожидается, что итальянское соглашение будет больше похоже на французское, чем на немецкое.

США работают над передачей Украине нового варианта ATACMS большой дальности, - NBC

Администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы предоставить Украине новые мощные баллистические ракеты большой дальности.

В конце прошлого года США начали поставлять Украине армейские тактические ракетные комплексы, известные как ATACMS, но до сих пор они поставляли только старые ATACMS средней дальности. Теперь США склоняются к отправке более дальнобойной версии ракеты, сказали чиновники. Это позволит Украине наносить удары дальше в пределах контролируемого Россией Крымского полуострова.

Представители оборонного ведомства заявили изданию, что у США ограниченный запас ATACMS и что они вряд ли отправят их в Украину без денег на пополнение американских запасов.

По словам двух американских чиновников, если Конгресс одобрит увеличение финансирования Украины, США могут включить дальнобойные системы ATACMS в один из первых пакетов военной помощи, оплаченных за счет этих средств.

В США также есть боеприпасы и артиллерия, готовые к немедленной отправке в Украину, если финансирование будет одобрено, добавили чиновники.

Минцифры уверяет: у "Дії" не будет сервисов, связанных с мобилизацией

В приложение "Дія" не будут добавлять сервисы, связанные с мобилизацией, в рамках нового законопроекта.

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что цифровые решения в вопросе вызова в территориальные центры комплектации и соцподдержки будут зависеть от законопроекта о мобилизации, который Верховная Рада недавно поддержала в первом чтении.

По словам Федорова, е-реестр военнообязанных должен быть качественным, чтобы не было случаев, когда человек остается "вне радара".

При этом на основании данных в реестре должны приниматься решения о мобилизации: сколько людей и в каких регионах.

"Я не хочу говорить о возможных сценариях, потому что закон еще готовится ко второму чтению. Единственное, могу еще раз заверить, что в "Дії" не планируется отправлять повестки. Там не будет сервисов, связанных с мобилизацией - в каком бы формате Рада не приняла законопроект", - подчеркнул вице-премьер.

Обсудят помощь Украине. Байден согласен встретиться со спикером Палаты представителей

Президент США Джо Байден согласился провести встречу со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, чтобы обсудить новое финансирование помощи Украине.

"Конечно, я рад встретиться с ним, если ему есть что сказать", - сказал Байден.

Он добавил, что республиканцы делают большую ошибку, выступая против помощи Украине, которая нужна в войне с российскими оккупантами.

Также президент добавил, что республиканцы делают большую ошибку, "отступая от угрозы России" и "отступая от НАТО".

"Это просто шокирует. Я никогда не видел ничего подобного", - отметил Байден.

По словам американского лидера, он надеется, что смерть так называемого российского оппозиционера Алексея Навального подтолкнет республиканцев к поддержке помощи Украине, но добавил, что не уверен, что это что-то изменит.

Расстрел украинских пленных в Авдеевке и Веселом. Омбудсмен отреагировал на преступление россиян

Казнь россиян попавших в плен украинских военных это грубое нарушение норм международного гуманитарного права и Женевской конвенции об обращении военнопленными.

"Российские солдаты делают вид, что берут в плен и казнят безоружных защитников Украины. Для России не существует законов и правил. Расстреливая военнопленных, страна-агрессор грубо и цинично нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций", - пишет уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что россияне специально убивают украинских военных. Это все из-за их нежелания оставлять украинцев живыми. При этом он напомнил, что казнь военнопленных - это тяжкое международное преступление за которое будет суровое наказание.

"Обращаю внимание мирового сообщества на очередные военные преступления РФ и на то, что Россия, захватив определенные территории, движется дальше. Для страны-агрессора не существует границ, где она остановится. Россию остановит только сила, сплоченность и страх перед ответственностью, потому что безнаказанность провоцирует порождение еще большего зла", - подчеркнул он.

ГУР подтвердило гибель пилота РФ, похитившего Ми-8 для Украины

Российский летчик Максим Кузьминов, который летом 2023 года похитил вертолет Ми-8 и скрылся в Украине, действительно был убит. Его тело обнаружили в Испании.

"Можем подтвердить факт смерти", - сказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

Однако Юсов не уточнил информацию о причинах смерти пилота.

Напомним, сегодня в испанских СМИ начала появляться информация о том, что еще 13 февраля в муниципалитете Вильяхойоса было найдено тело украинца.

Как писал проект Eureka News, погибший якобы Максим Кузьминов. Однако возраст погибшего и возраст Кузьминова не совпадают. Российскому летчику сейчас 27 лет, а найденному погибшему - 33 года.