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ЗСУ збили ще два літака росіян на сході

Україна, Понеділок 19 лютого 2024 11:51
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ЗСУ збили ще два літака росіян на сході Фото: ЗСУ збили ще два літаки росіян на сході 19 лютого (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові збили ще два російських літаки на сході. ЗСУ вдалось "приземлити" вже шість бортів окупантів за останні дві доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука, Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Ранок 19 лютого 2024-го. Східний напрямок. Ще мінус два літаки окупанта!" - розповів командувач Повітряних сил Микола Олещук.

За словами Олещука, мова йде про винищувачі Су-24 та Су-35С.

Реакція Сирського

Трохи згодом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уточнив, що ці літаки здійснювали удари КАБами по позиціях українських сил.

"Сьогодні зранку Повітряні Сили Збройних Сил України знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Один винищувач-бомбардувальник Су-34 та один винищувач Су-35С", - зазначив він.

Знищення літаків РФ

До цього українські військові збили чотири російські літаки. Наприклад, 18 лютого ВСУ "приземлили" російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході.

А 17 лютого, стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.

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ЗСУ збили ще два літака росіян на сході
ЗСУ збили ще два літака росіян на сході
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