Обговорять допомогу Україні. Байден згоден зустрітися зі спікером Палати представників

"Звичайно, я радий зустрітися з ним, якщо йому є що сказати", - сказав Байден.

Він додав, що республіканці роблять велику помилку, виступаючи проти допомоги Україні, яка потрібна у війні з російськими окупантами.

Також президент додав, що республіканці роблять велику помилку, "відступаючи від загрози Росії" та "відступаючи від НАТО".

"Це просто шокує. Я ніколи не бачив нічого подібного", - зазначив Байден.

За словами американського лідера, він сподівається, що смерть так званого російського опозиціонера Олексія Навального підштовхне республіканців до підтримки допомоги Україні, але додав, що не впевнений, що це щось змінить.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, що США вже кілька місяців не можуть затвердити нове фінансування допомоги Україні. Це пов'язано з розбіжностями між республіканцями і демократами.

Нещодавно Сенат США ухвалив законопроект з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. 60 млрд доларів закладено для нашої країни.

Для того, щоб законопроект набув чинності, його ще має підтримати Палата представників та підписати Байден.

Спікер Палати представників Джонсон поки що не хоче виносити таку ініціативу на розгляд. Він виступає проти ухвалення допомоги Україні без фінансування захисту кордонів.