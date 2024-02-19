ua en ru
Пн, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обговорять допомогу Україні. Байден згоден зустрітися зі спікером Палати представників

Вашингтон, Понеділок 19 лютого 2024 18:52
UA EN RU
Обговорять допомогу Україні. Байден згоден зустрітися зі спікером Палати представників Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден погодився провести зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, щоб обговорити нове фінансування допомоги Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву Байдена наводить Reuters.

"Звичайно, я радий зустрітися з ним, якщо йому є що сказати", - сказав Байден.

Він додав, що республіканці роблять велику помилку, виступаючи проти допомоги Україні, яка потрібна у війні з російськими окупантами.

Також президент додав, що республіканці роблять велику помилку, "відступаючи від загрози Росії" та "відступаючи від НАТО".

"Це просто шокує. Я ніколи не бачив нічого подібного", - зазначив Байден.

За словами американського лідера, він сподівається, що смерть так званого російського опозиціонера Олексія Навального підштовхне республіканців до підтримки допомоги Україні, але додав, що не впевнений, що це щось змінить.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, що США вже кілька місяців не можуть затвердити нове фінансування допомоги Україні. Це пов'язано з розбіжностями між республіканцями і демократами.

Нещодавно Сенат США ухвалив законопроект з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. 60 млрд доларів закладено для нашої країни.

Для того, щоб законопроект набув чинності, його ще має підтримати Палата представників та підписати Байден.

Спікер Палати представників Джонсон поки що не хоче виносити таку ініціативу на розгляд. Він виступає проти ухвалення допомоги Україні без фінансування захисту кордонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Допомога Україні Військова допомога Конгресс США
NEWS
Обговорять допомогу Україні. Байден згоден зустрітися зі спікером Палати представників
Обговорять допомогу Україні. Байден згоден зустрітися зі спікером Палати представників
DAILY
П'ять загроз. Як вихід ЗСУ з Авдіївки змінить фронт та чи є сили відбити удар РФ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна П'ять загроз. Як вихід ЗСУ з Авдіївки змінить фронт та чи є сили відбити удар РФ