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Росія почала вербувати жінок у в'язницях на посади штурмовиків, - ЗМІ

Росія, Понеділок 19 лютого 2024 22:05
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Росія почала вербувати жінок у в'язницях на посади штурмовиків, - ЗМІ Архівне фото: Росія почала вербувати жінок у в'язницях на посади штурмовиків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Міноборони Росії почало вербувати жінок у в'язницях і пропонує їм вирушити на війну проти України в якості штурмовиків або снайперів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Важливі історії".

Зазначається, що росіяни вербують на війну ув'язнених жіночої виправної колонії №2 у селищі Ульянівка Ленінградської області.

За словами колишніх ув'язнених, представники Міноборони Росії приходили в колонію кілька разів, починаючи з осені минулого року. Жінкам пропонували контракт на рік, зокрема як снайперам і штурмовикам. За планом навчання мало тривати два місяці, а після закінчення контракту їм передбачено помилування.

Перший випадок вербування жінок у колонії

Видання пише, що від 20 до 50 жінок погодилися, але нікого з них із колонії поки не забрали.

"Одна з жінок вирішила поїхати снайпером, але, прочекавши приблизно три місяці, відмовилася: думала, що швидко відвезуть, а тепер їй залишається сидіти менше року", - пишуть журналісти.

Співрозмовниця "Важливих історій" намагалася відрадити своїх знайомих у колонії телефоном, говорила жінкам, що їх використовуватимуть як гарматне м'ясо. Видання підкреслило, що це перший відомий нам конкретний випадок вербування жінок-ув'язнених.

РФ вербує жінок для війни проти України

Восени британська розвідка повідомляла, що російська приватна військова компанія "Редут", яка підтримується державою і пов'язана з військовою розвідкою, вербує жінок для відправки на фронт.

Пізніше керівник фонду "Русь сидяча" Ольга Романова розповіла, що ПВК "Вагнера" почала вербування жінок-ув'язнених у російських в'язницях.

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