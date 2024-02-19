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Партизани зафіксували прибуття бойовиків Вагнера в Джанкой (фото)

Крим, Понеділок 19 лютого 2024 10:09
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Партизани зафіксували прибуття бойовиків Вагнера в Джанкой (фото) Фото: українські партизани зафіксували прибуття бойовиків Вагнера в Джанкой (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські партизани повідомляють, що до Джанкоя прибуло багато нових російських військових. Угрупування прямують до окупованого українського міста з різних віддалених регіонів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Також повідомляється, що партизани помітили серед новоприбулих маркування Вагнера.

"Виявлено військових із підрозділу бойових медиків "Друїд", 80 окремої арктичної бригади, військових автомобілів з Архангельської області та представників республіки Комі", - зазначає кримський рух опору.

Як підкреслюють партизани, Джанкой став справжнім логістичним центром окупантів та плацдармом для наступу на вільні українські території.

"Благо наші агенти продовжують працювати, внаслідок чого ми вже маємо ряд результативних прильотів. Але справжній успіх ще попереду!", - запевнили в "АТЕШ".

Фото: до Джанкоя прибуло багато нових військових РФ (t.me/atesh_ua)

Діяльність українських партизанів в окупованому Криму

Днями партизани провели розвідку чинної нафтобази у тимчасово окупованому Севастополі.

Крім того, партизани виявили підпільний завод для виробництва "зубів дракона" в Євпаторії. Там виробляють так звані протитанкові "Їжаки".

Також партизани виявили радіолокаційну станцію загарбників біля окупованого Джанкоя.

Сьогодні стало відомо, що партизани знайшли військову техніку загарбників для подальшого її перекидання на фронт.

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