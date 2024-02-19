Партизани зафіксували прибуття бойовиків Вагнера в Джанкой (фото)

Українські партизани повідомляють, що до Джанкоя прибуло багато нових російських військових. Угрупування прямують до окупованого українського міста з різних віддалених регіонів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Фото: до Джанкоя прибуло багато нових військових РФ (t.me/atesh_ua)

"Благо наші агенти продовжують працювати, внаслідок чого ми вже маємо ряд результативних прильотів. Але справжній успіх ще попереду!", - запевнили в "АТЕШ".

Як підкреслюють партизани, Джанкой став справжнім логістичним центром окупантів та плацдармом для наступу на вільні українські території.

"Виявлено військових із підрозділу бойових медиків "Друїд", 80 окремої арктичної бригади, військових автомобілів з Архангельської області та представників республіки Комі", - зазначає кримський рух опору.

Також повідомляється, що партизани помітили серед новоприбулих маркування Вагнера.

Діяльність українських партизанів в окупованому Криму

Днями партизани провели розвідку чинної нафтобази у тимчасово окупованому Севастополі.

Крім того, партизани виявили підпільний завод для виробництва "зубів дракона" в Євпаторії. Там виробляють так звані протитанкові "Їжаки".

Також партизани виявили радіолокаційну станцію загарбників біля окупованого Джанкоя.

Сьогодні стало відомо, що партизани знайшли військову техніку загарбників для подальшого її перекидання на фронт.

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