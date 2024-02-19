ua en ru
Пн, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Захід був надто оптимістичний щодо війни в Україні у 2023 році, - Бауер

Понеділок 19 лютого 2024 13:02
UA EN RU
Захід був надто оптимістичний щодо війни в Україні у 2023 році, - Бауер Фото: голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Захід був занадто оптимістичний щодо війни Росії проти України у 2023 році.

Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За його словами, Захід був "занадто оптимістичний щодо війни у 2023 році", вважаючи, що "якщо ми дамо українцям боєприпаси і навчання, які їм потрібні, вони переможуть".

"Ми маємо бути обережними, щоб не бути занадто песимістичними у 2024 році. Сам факт того, що Україна все ще є суверенною державою і що українці повернули собі 50 відсотків того, що росіяни забрали у 2022 році, просто вражає", - заявив Бауер.

Мюнхенська конференція з безпеки-2024

З 16 по 18 лютого відбулася щорічна Мюнхенська конференція з безпеки. Понад 150 світових лідерів зібралися у Німеччині, щоб обговорити проблеми у сфері глобальної безпеки. Однією із ключових тем була фінансова допомога Україні.

Під час виступу на панелі зборів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не виключив, що через 5-8 років Росія нападе на одну з країн ЄС та НАТО і закликав підготуватися до "найгіршого сценарію".

Керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися будь-коли, включаючи початок війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу у підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ збили ще два літака росіян на сході
ЗСУ збили ще два літака росіян на сході
DAILY
Снаряди замість слів. Що Україна чекає від Заходу і як війна змінює політику Європи
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Снаряди замість слів. Що Україна чекає від Заходу і як війна змінює політику Європи