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Пілот дрейфує в морі обличчям вниз. Нові подробиці збиття літаків РФ (відео)

Україна, Понеділок 19 лютого 2024 14:02
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Пілот дрейфує в морі обличчям вниз. Нові подробиці збиття літаків РФ (відео) Фото: з'явилися нові подробиці збиття літаків РФ 19 лютого (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Один зі збитих 19 лютого російських літаків впав у Азовське море. Екіпаж другого окупанти шукають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука, Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Російські рятувальники доповіли, що пілот Су-35 дрейфує "лицом в воду" в Азовському морі. А система Cospas-Sarsat знову підказує, де шукати екіпаж Су-34-го.
Працюємо далі!" - розповів Олещук.

Пілот дрейфує в морі обличчям вниз. Нові подробиці збиття літаків РФ (відео)Місце падіння літака РФ 19 лютого (t.me/MykolaOleshchuk)

Крім того, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав відео з місця НП.

"З місця події. Літак, який непадав, в морі. Русня намагається щось дістати.
Рибацьке перекрито на в’їзд військовою комендатурою. Всі щось бігають, бігають", - написав він.

Збиття літаків РФ

У Маріуполі пролунали вибухи 19 лютого. Тоді Андрющенко повідомив про падіння літака.

Пізніше Олещук підтвердив інцидент, розповівши, що ЗСУ збили ще два російські літаки на сході. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ці літаки здійснювали удари КАБами по позиціях українських сил.

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