Візит прем'єра Індії до Києва та нова допомога від США: новини за 23 серпня

Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України.

"Коли народ України відзначатиме свій День Незалежності, нехай буде зрозуміло: коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною. І війна закінчиться, коли Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною", - заявив Байден.

За його словами, він провів розмову з президентом Володимиром Зеленським. Він також оголосив про те, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги, який включає:

ракети протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури України;

обладнання для боротьби з безпілотниками та протитанкові ракети для захисту від еволюціонуючої тактики Росії на полі бою;

боєприпаси для солдатів на передовій і мобільні ракетні комплекси, які їх захищають.

Прем'єр Індії приїхав до Києва

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді у п'ятницю, 23 серпня, прибув до Києва з офіційним візитом. Він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Після зустрічі Зеленський та Моді виступили зі спільною заявою. Зокрема, вони домовилися про проведення другого засідання спільної робочої групи з питань військово-технічного співробітництва.

Також Моді заявив, що Індія готова зробити активний внесок для миру в Україні.

Окрім того, Україна та Індія підписали чотири документи про співпрацю між країнами. Вони стосуються медицини, сільського господарства, гуманітарної допомоги та культури.

ЗСУ витискають росіян з Харківської області

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські захисники поступово витісняють російських окупантів з Харківської області. У регіоні тривають бої.

Голова держави розповів, що він обговорив з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським бої у Харківській області.

"Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків, не підкорить всю нашу Україну", - зазначив президент.

Тим часом Третя окрема штурмова бригада у Харківській області після контратаки проводить стабілізаційні дії. Бійці змогли закріпитися.

Україна отримала від Норвегії ліцензію на виробництво артилерійських снарядів

Україна зможе виготовляти норвезькі 155-мм артилерійські снаряди. Відповідну ліцензію надала норвезько-фінська компанія Nammo.

Крім цього, уряд Норвегії вирішив виділити кошти на виробництво таких боєприпасів в Україні.

"Норвегія наразі робить свій внесок, передаючи боєприпаси зі своїх власних запасів і безпосередньо від промисловості. Тепер Nammo хоче поділитися своєю розробкою з Україною. Це означає, що українські сили зможуть отримувати боєприпаси швидше", - зазначив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

США розширили санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки розширили санкції проти Росії. Новий пакет охоплює близько 400 суб’єктів.

Всі вони певною мірою стосуються російського паливно-енергетичного та металургійного секторів. Також санкції торкнулися фінансової сфери та товарів подвійного призначення для військово-промислового комплексу Росії, які РФ поставляються в обхід санкцій.

Окрім того, США включили до списку санкцій Павла Бєлоусова, який є сином міністра оборони Росії.

В Україні достроково з планового ремонту вийшов атомний блок

Як повідомили в Міненерго, вчора до української енергетичної системи був підключений новий атомний блок. Він перебував на плановому ремонті, який завершився достроково, із дотриманням усіх безпекових норм.

Таким чином, в енергосистему було додано ще 1000 МВт потужності для її стабільності. Зазначається, що це дозволить не застосовувати графіки обмеження енергопостачання для споживачів.

Латвія надсилає Україні найбільшу партію безпілотників

Латвія готується відправити в Україну найбільшу партію безпілотників від своїх виробників - 1400 дронів.

Загалом, у рамках Міжнародної коаліції дронів, Латвія вже передала Україні 3 тисячі бойових безпілотників різних типів.