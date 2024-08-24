Визит премьера Индии в Киев и новая помощь от США: новости за 23 августа

Байден объявил о новом пакете помощи Украине

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины.

"Когда народ Украины будет отмечать свой День Независимости, пусть будет ясно: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она все еще остается свободной страной. И война закончится, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной", - заявил Байден.

По его словам, он провел разговор с президентом Владимиром Зеленским. Он также объявил о том, что США предоставит Украине новый пакет военной помощи, который включает:

ракеты противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры Украины;

оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковыми ракетами для защиты от эволюционирующей тактики России на поле боя;

боеприпасы для солдат на передовой и мобильные ракетные комплексы, которые их защищают.

Премьер Индии приехал в Киев

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу, 23 августа, прибыл в Киев с официальным визитом. Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Зеленский и Моди выступили с общим заявлением. В частности, они договорились о проведении второго заседания совместной рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству.

Также Моди заявил, что Индия готова внести активный вклад для мира в Украине.

Кроме того, Украина и Индия подписали четыре документа о сотрудничестве между странами. Они касаются медицины, сельского хозяйства, гуманитарной помощи и культуры.

ВСУ вытесняют россиян из Харьковской области

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники постепенно вытесняют российских оккупантов из Харьковской области. В регионе продолжаются бои.

Глава государства рассказал, что он обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским бои в Харьковской области.

"Выжимаем российскую армию. Постепенно. Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину", - отметил президент.

Тем временем Третья отдельная штурмовая бригада в Харьковской области после контратаки проводит стабилизационные действия. Бойцы смогли закрепиться.

Украина получила от Норвегии лицензию на производство артиллерийских снарядов

Украина сможет производить норвежские 155-мм артиллерийские снаряды. Соответствующую лицензию предоставила норвежско-финская компания Nammo.

Кроме того, правительство Норвегии решило выделить средства на производство таких боеприпасов в Украине.

"Норвегия в настоящее время вносит свой вклад, передавая боеприпасы из своих собственных запасов и непосредственно от промышленности. Теперь Nammo хочет поделиться своей разработкой с Украиной. Это значит, что украинские силы смогут получать боеприпасы быстрее", - отметил министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм.

США расширили санкции против России

Соединенные Штаты Америки расширили санкции против России. Новый пакет включает около 400 субъектов.

Все они в определенной степени касаются российского топливно-энергетического и металлургического секторов. Также санкции затронули финансовую сферу и товары двойного назначения для военно-промышленного комплекса России, которые РФ поставляются в обход санкций.

Кроме того, США включили в список санкций Павла Белоусова - сына министра обороны России.

В Украине досрочно из планового ремонта вышел атомный блок

Как сообщили в Минэнерго, вчера к украинской энергетической системе был подключен новый атомный блок. Он находился на плановом ремонте, который завершился досрочно, с соблюдением всех норм безопасности.

Таким образом, в энергосистему было добавлено еще 1000 МВт мощности для ее стабильности. Это позволит не применять графики ограничения энергоснабжения для потребителей.

Латвия присылает Украине крупнейшую партию беспилотников

Латвия готовится отправить в Украину крупнейшую партию беспилотников от своих производителей - 1400 дронов.

В рамках Международной коалиции дронов Латвия уже передала Украине 3 тысячи боевых беспилотников разных типов.