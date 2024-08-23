Зеленський і Моді домовились про зустріч групи щодо військово-технічного співробітництва

Український президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді виступили зі спільною заявою. Зокрема політики домовились про проведення другого засідання спільної робочої групи з питань військово-технічного співробітництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Домовленості щодо політичних відносин

Під час зустрічі обидва лідери висловили взаємну зацікавленість у роботі над підвищенням рівня двосторонніх відносин від всеосяжного партнерства до стратегічного партнерства в майбутньому.

Чиновники підтвердили свою відданість подальшому розвитку двосторонніх зв'язків на благо народів обох країн на основі взаємної довіри, поваги та відкритості.

Ба більше Зеленський та Моді відзначили стійку та позитивну траєкторію двосторонніх зв'язків задля зміцнення взаєморозуміння, довіри та співпраці.

Забезпечення тривалого миру

Чиновники підтвердили готовність до подальшої співпраці у дотриманні принципів міжнародного права, включно зі Статутом ООН, таких як повага до територіальної цілісності та суверенітету держав. Вони погодилися з необхідністю більш тісного двостороннього діалогу в цьому питанні.

Водночас індійська сторона підтвердила свою принципову позицію та спрямованість на мирне врегулювання шляхом діалогу та дипломатії, у межах яких Індія взяла участь у Саміті миру. Зеленський привітав таку участь Індії та наголосив на важливості участі Індії на високому рівні в наступному Саміті миру.

Мало того, українська сторона наголосила, що Спільне комюніке про основи миру, ухвалене на Саміті миру, може слугувати основою для подальших зусиль для встановлення справедливого миру на основі діалогу, дипломатії та міжнародного права.

Лідери України та Індії також високо оцінили зусилля із забезпечення глобальної продовольчої безпеки, зокрема українську гуманітарну зернову ініціативу. Було наголошено на важливості безперебійного та безперешкодного постачання сільськогосподарської продукції на світові ринки, особливо в Азії та Африці.

Економічне, наукове та технічне співробітництво

Моді та Зеленський обговорили посилення співпраці в таких сферах, як

торгівля та комерція,

сільське господарство,

фармацевтика,

оборона,

освіта,

наука й технології,

культура,

інфраструктура надання цифрових громадських послуг,

промисловість,

виробництво,

"зелена" енергетика.

Обидва лідери наголосили на важливості Міжурядової українсько-індійської комісії по торговельному, економічному, науковому, технічному, промисловому і культурному співробітництву у сприянні орієнтованому на майбутнє та міцнішому економічному партнерству між двома країнами.

Чиновники також наголосили на важливості спрощення умов ведення бізнесу для взаємної економічної діяльності та інвестицій поряд з усуненням будь-яких перешкод для розширення торгівлі та комерції між Україною та Індією.

Оборонне співробітництво

Наголошуючи на важливості оборонного співробітництва між Індією та Україною, Зеленський та Моді домовилися продовжувати працювати над сприянням зміцненню відносин між оборонними структурами обох країн, зокрема шляхом співпраці та партнерства у сфері виробництва в Індії та співробітництва у нових галузях.

Зокрема сторони домовилися про проведення найближчим часом в Індії 2-го засідання спільної українсько-індійської робочої групи з питань військово-технічного співробітництва, створеної відповідно до угоди про оборонне співробітництво 2012 року.

Культурні та міжлюдські зв'язки

Визнаючи ключову роль, яку відіграють культурні та міжлюдські зв'язки у міцній дружбі між Україною та Індією, сторони привітали підписання двосторонньої Програми культурного співробітництва та рішення щодо проведення фестивалів культури в Україні та Індії.

Сторони також домовилися вивчити можливість взаємного відкриття філій закладів вищої освіти для задоволення освітніх потреб громадян обох країн.

Водночас обидві сторони закликали до всеосяжної реформи Ради Безпеки ООН, щоб вона відображала сучасні світові реалії та стала більш репрезентативною, дієвою та ефективною у розв’язанні питань міжнародного миру та безпеки.

Україна підтвердила свою підтримку постійного членства Індії у реформованій та розширеній Раді Безпеки ООН.

Тим часом індійська сторона висловила сподівання на приєднання України до Міжнародного сонячного альянсу.

Наприкінці прем'єр-міністр Індії подякував Зеленському за гостинність, надану йому та його делегації під час візиту, і запросив його відвідати Індію за взаємно зручної нагоди.