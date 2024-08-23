Україна отримала від Норвегії ліцензію на виробництво артилерійських снарядів
Україна зможе виготовляти норвезькі 155-мм артилерійські снаряди. Відповідну ліцензію надала норвезько-фінська компанія Nammo.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Норвегії та міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна у Telegram.
Уряд дозволив надати Україні ліцензію на виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів, розроблених Nammo.
Крім цього, уряд Норвегії вирішив виділити кошти на виробництво таких боєприпасів в Україні.
"Норвегія в даний час робить свій внесок, передаючи боєприпаси зі своїх власних запасів і безпосередньо від промисловості. Тепер Nammo хоче поділитися своєю розробкою з Україною. Це означає, що українські сили зможуть отримувати боєприпаси швидше", - зазначив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.
У свою чергу Камишін зазначив, що переговори з компанією Nammo щодо ліцензії тривали вже давно.
При цьому, за його словами, це вже друга ліцензія для України на виробництво 155-мм артснарядів. Першу надала компанія KNDS/Nexter.
"Ми завжди будемо вдячні партнерам за допомогу у вигляді снарядів, але ще більше ми вдячні за підтримку саме локального виробництва. Виробляти якнайбільше снарядів в Україні важливо як з точки зору ефективності та логістики, так і з точки зору економіки", - звернув увагу міністр.
Що передувало
Нагадаємо, Україна від початку повномасштабної війни отримала від західних союзників велику кількість артилерійських установок. Вони використовують снаряди 155-мм калібру, які наша країна донедавна не виробляла.
При цьому артснаряди під час війни використовують у дуже великій кількості. Ще на початку цього року Україна відчувала гостру нестачу боєприпасів. Причиною було те, що Конгрес США кілька місяців не виділяв коштів на військову допомогу Україні.
Зокрема, снаряди Україна нещодавно почала отримувати у рамках ініціативи Чехії. У середині липня стало відомо, що українські воїни вже застосовують їх на фронті.
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