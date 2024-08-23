Україна отримала від Норвегії ліцензію на виробництво артилерійських снарядів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Норвегії та міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна у Telegram .

Уряд дозволив надати Україні ліцензію на виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів, розроблених Nammo.

Крім цього, уряд Норвегії вирішив виділити кошти на виробництво таких боєприпасів в Україні.

"Норвегія в даний час робить свій внесок, передаючи боєприпаси зі своїх власних запасів і безпосередньо від промисловості. Тепер Nammo хоче поділитися своєю розробкою з Україною. Це означає, що українські сили зможуть отримувати боєприпаси швидше", - зазначив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

У свою чергу Камишін зазначив, що переговори з компанією Nammo щодо ліцензії тривали вже давно.

При цьому, за його словами, це вже друга ліцензія для України на виробництво 155-мм артснарядів. Першу надала компанія KNDS/Nexter.

"Ми завжди будемо вдячні партнерам за допомогу у вигляді снарядів, але ще більше ми вдячні за підтримку саме локального виробництва. Виробляти якнайбільше снарядів в Україні важливо як з точки зору ефективності та логістики, так і з точки зору економіки", - звернув увагу міністр.