ua en ru
Пт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський після доповіді Сирського: витискаємо росіян з Харківської області

Київ, П'ятниця 23 серпня 2024 20:39
UA EN RU
Зеленський після доповіді Сирського: витискаємо росіян з Харківської області Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники поступово витісняють російських окупантів з Харківської області. У регіоні тривають бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова української держави розповів, що він обговорив з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським бої у Харківській області.

"Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків, не підкорить всю нашу Україну", - зазначив президент.

Що передувало

Нагадаємо, ще вчора, 22 серпня, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що бійці підрозділу досягли хороших результатів у Харківській області. Він уточнив, що там було проведено успішні наступальні дії.

Пізніше у Третій штурмовій бригаді деталізували, що внаслідок контрнаступних дій під контроль українських захисників було взято російські взводні та ротні опорні пункти. Бійці бригади просунулися вглиб фронту майже на два квадратні кілометри.

При цьому російські окупанти зазнали значних втрат. За даними бригади, за три дні було нейтралізовано майже 300 ворожих солдатів.

У такий спосіб захисникам вдалося відвести солдатів РФ з інших напрямків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Збройні сили України Харків Війна в Україні Контрнаступ ЗСУ
NEWS
Як Індія може допомогти Україні у контексті війни: оцінка експерта
Як Індія може допомогти Україні у контексті війни: оцінка експерта
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна