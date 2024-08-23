Зеленський після доповіді Сирського: витискаємо росіян з Харківської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків, не підкорить всю нашу Україну", - зазначив президент.

Голова української держави розповів, що він обговорив з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським бої у Харківській області.

Що передувало

Нагадаємо, ще вчора, 22 серпня, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що бійці підрозділу досягли хороших результатів у Харківській області. Він уточнив, що там було проведено успішні наступальні дії.

Пізніше у Третій штурмовій бригаді деталізували, що внаслідок контрнаступних дій під контроль українських захисників було взято російські взводні та ротні опорні пункти. Бійці бригади просунулися вглиб фронту майже на два квадратні кілометри.

При цьому російські окупанти зазнали значних втрат. За даними бригади, за три дні було нейтралізовано майже 300 ворожих солдатів.

У такий спосіб захисникам вдалося відвести солдатів РФ з інших напрямків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.