Моді приїхав до України: всі подробиці візиту

(10:15). В "Укрзалізниці" показали, як зустрічали премʼєра Індії на вокзалі у Києві

Як зазначили в УЗ, перед візитом до Києва поїздом "Укрзалізниці" Моді назвав Індію "другом і партнером" України та висловив сподівання на "швидке відновлення миру" та поглиблення "індійсько-української дружби".

(09:57). Моді опублікував перші фото з візиту до Києва

На них можна побачити, як його зустрічає індійська громада.

(08:53). Першими про прибуття глави індійського уряду написали низка іноземних ЗМІ. Також в мережі вже опублікували ролик з кортежем, який рухається однією з центральних вулиць української столиці.

#BREAKING: Prime Minister @narendramodi reaches Ukraine’s Capital City of Kyiv on board the train Rail Force One. Indian diaspora welcomes PM Modi at Hotel Hyatt. Indian PM Narendra Modi becomes the first ever Indian PM to visit Ukraine. pic.twitter.com/85BmdWTBzj