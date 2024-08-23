США запровадили санкції проти сина міністра оборони РФ

Сполучені Штати Америки сьогодні, 23 серпня, включили до списку санкцій Павла Бєлоусова, який є сином міністра оборони Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США та "Важливі історії".

Крім Павла Бєлоусова, санкції також запровадили проти його дружини Євгенії. При цьому США застосували обмеження щодо компанії Claire&Clarté, якою, за інформацією "Важливих історій", керує Бєлоусов. Ця компанія, зокрема, укладала контракти з НВО "Енергомаш", яке є головним виробником двигунів для ракет-носіїв та міжконтинентальних балістичних ракет у Росії. Фірма Бєлоусова в рамках контракту зобов'язалася "підвищити ефективність виробництва" кількох цехів. Партнерами Claire&Clarté на офіційному сайті вказані Мінпромторг РФ, "Ростех", "Роскосмос" та "Росатом".