Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю, - Зеленський
Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю між країнами. Вони стосуються медицини, сільського господарства, гуманітарної допомоги та культури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
"На сьогодні ми погодили зі стороною наших сьогоднішніх гостей, з Індією погодили чотири документи в цей історичний візит прем'єр-міністра Моді між Україною та Індією", - сказав глава держави.
Зеленський уточнив, що це медична сфера, співпраця в аграрному напрямку, гуманітарні відносини та культура.
"І підготовлена спільна заява за змістом візиту прем'єр-міністра і щодо розбудови стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі між нашими країнами та військово-технічна співпраця. Все це має зміцнюватися", - наголосив президент.
Відомо, що Україна та Індія погодили:
- Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Індія щодо індійської гуманітарної грантової допомоги для реалізації ефективності розвитку громад:
- Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Індія про співпрацю в галузі сільського господарства та харчової промисловості;
- Програму культурного співробітництва на 2024-2028 роки;
- Меморандум про взаєморозуміння між державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Центральною інспекцією з контролю за стандартами лікарських засобів МОЗ Індії.
Візит Моді до Києва
Сьогодні, 23 серпня, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав до Києва. Цей візит глави індійського уряду до України став першим в історії двосторонніх відносин.
Моді у Києві зустрівся з індійською спільнотою, вшанував пам'ять українських дітей, які загинули внаслідок російського вторгнення. Також прем'єр Індії зустрівся з президентом Володимир Зеленським.
Детальніше про те, чому прем’єр Індії приїхав до України та як це вплине на війну - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.