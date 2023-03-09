Візит генсека ООН до Києва і другий день протестів у Грузії: новини за 8 березня

У середу, 8 березня, до Києва завітав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, а у Грузії продовжилися протести через закон про "іноагентів".
Детальніше про те, що сталося вчора, - у матеріалі РБК-Україна.
ЗСУ знищили за добу 700 російських окупантів. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 155 530 своїх солдатів.
За даними британської розвідки, російська армія протягом трьох місяців безрезультатно наступала в районі Вугледара. Тепер у командуванні вирішують питання: чи зробити ще одну спробу.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що бойові дії вже йдуть біля деокупованого населеного пункту Стельмахівка.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш приїхав до столиці України вночі.
За його словами, ООН готова стати посередником у питанні демілітаризації ЗАЕС.
Крім того, президент Володимир Зеленський та генсек ООН погодилися, що продовження зернової ініціативи необхідне для світу.
Уряд Південної Кореї схвалив минулого року експортні ліцензії для Польщі на постачання Україні гаубиць Krab, які виготовлені з південнокорейських компонентів.
Так, з військової допомоги, обіцяної Пентагоном з початку війни, 40% надійшло протягом останніх 3 місяців. Постачання озброєнь, узгоджені у Німеччині у січні 2023 року, - це дві третини від загальної кількості, відправленої Україні минулого року.
За даними джерела видання, два вантажні судна під російським прапором вийшли з іранського порту 10 та 12 січня. Вони перевозили близько 200 контейнерів зі зброєю. Судна могли перевозити приблизно 100 млн куль і близько 300 тисяч снарядів.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що 18 німецьких танків Leopard 2A6 і три португальські танки можуть прибути в Україну цього місяця.
"Це рішення є чітким сигналом про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів", - повідомило шведське головування в ЄС.
У Тбілісі другий день поспіль тривали масові протести через російський законопроєкт про "іноагентів". Акція перед парламентом Грузії проходила під гаслом: "Ні російському закону!".