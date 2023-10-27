Військова допомога від США та підрив авто з окупантами в Бердянську: новини за 26 жовтня

Вчора, 26 жовтня 2023 року, США виділили новий пакет військової допомоги Україні. А в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли деталі щодо підриву окупантів у Бердянську.

Війна Росії проти України: останні новини

США виділили пакет військової допомоги Україні: що передадуть

Сполучені Штати Америки вчора, 26 жовтня, виділили новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли ракети для NASAMS і переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Що увійшло в пакет допомоги:

додаткові боєприпаси для NASAMS;

ракети ППО AIM-9M;

зенітні ракети Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети TOW;

системи Javelin;

понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї;

прилади нічного бачення;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

спорядження для холодної погоди;

запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання;

активні бронеплити для танків "Абрамс".

Підрив авто окупантів у Бердянську. У ГУР розповіли подробиці

В автомобілі, який днями підірвали у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, перебували четверо працівників російської спецслужби. Серед них - воєнний злочинець, який знущався над місцевим населенням.

Так, акцію помсти, представники українського руху опору здійснили на вулиці Мічуріна поблизу готелю Jasmin Guest-House, який фсб-шники перетворили на свою схованку.

"23 жовтня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області шляхом підриву було знищено автомобіль, у якому перебували четверо представників російської ФСБ", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли у розвідці, серед ліквідованих у Бердянську окупантів - російський воєнний злочинець, який вчиняв звірські катування місцевих.

"Після підриву авто гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області розпорядився збільшити комендантську годину з 21:00 до 05:00, а представники російських спецслужб негайно покинули готель та перебазувались у нове кубло", - додали розвідники.

НБУ втретє за рік покращив прогноз зростання економіки України

Національний банк України (НБУ) покращив прогноз зростання економіки у 2023 році. Очікується, що валовий внутрішній продукт (ВВП) зросте майже на 5%.

Повідомляється, що прогноз зростання реального ВВП цього року підвищено з 2,9% до 4,9%. На це вплинула низка факторів, серед яких:

висока адаптивність бізнесу та населення до воєнних умов

врожай, який виявився вищим за прогнозований

розширення альтернативних шляхів експорту

більш суттєві обсяги бюджетних видатків

Щодо 2024 року, то прогноз зростання підвищили незначно з 3,5 до 3,6%. Незважаючи на те, що залишаються ризики у сфері безпеки.

Передбачається, що економічне зростання буде зумовлене розвитком альтернативних шляхів постачання та збереження м'якої фіскальної політики, яка буде підтримувати споживчий попит. Хоча ускладнена логістика та обмежені війною інвестиції гальмуватимуть економіку.

Зеленський зібрав військовий кабінет у спеціальному форматі

Президент України Володимир Зеленський вчора, 26 жовтня, зібрав військовий кабінет у спеціальному форматі.

За словами президента, була очна присутність усіх командувачів на місцях, а саме Олександра Сирського, Олександра Тарнавського, Андрія Гнатова, Едуарда Москальова, Юрія Содоля.

"Їхні докладні доповіді щодо своїх напрямків, оборонних і наступальних дій, спеціальних завдань. Відверта розмова на найважливіші теми", - написав президент.

Також була заслухана доповідь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, глави Міноборони Рустема Умєрова, начальника ГУР МО Кирила Буданова та голови СБУ Василя Малюка.

"План подальших дій із конкретними термінами й розрахунками, підкріплений постачанням від наших партнерів і власним виробництвом. Нарощування спроможностей нашого ОПК. Узгодили позиції. Рухаємося далі", - додав Зеленський.

У Литві закликали прискорити постачання снарядів Україні: ЄС має ресурси, щоб перевершити КНДР

Євросоюз має ресурси для того, аби постачати Україні більше артилерійських снарядів, ніж Північна Корея передає Росії.

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс нагадав, що Європейський Союз пообіцяв Україні 1 млн артилерійських снарядів, проте наразі було поставлено лише 300 тисяч. Тим часом Північна Корея поставила Росії 350 тисяч снарядів.

"У нас, безумовно, є ресурси, щоб перевершити Північну Корею. Ми повинні припинити застигати у світлі фар, поки гинуть хоробрі українці", - наголосив міністра.

Єрмак про зустріч щодо формули миру на Мальті: буде потужним кроком до першого саміту лідерів

Майбутня зустріч щодо формули миру, яка пройде на Мальті, має стати потужним кроком до першого саміту на рівні лідерів.

"На цю зустріч (на Мальті - ред.) їде потужна українська делегація. Ми очікуємо на конструктивні консультації. І я вважаю, що це буде потужний крок для організації першого саміту на рівні лідерів", - зазначив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він уточнив, що після першого саміту лідерів Україна очікує на початок самітів чи конференцій, які будуть тематичними щодо кожного з пунктів. Такі саміти мають закінчуватись конкретними рішеннями, вже є відповідні напрацювання.

Данія передасть Україні військову техніку на понад півмільярда доларів

Данія виділила пакет військової допомоги Україні на суму в понад півмільярда доларів. До нього увійшли танки, боєприпаси і дрони.

Данія направила військову пожертву в розмірі 3,7 мільярда данських крон (522 082 580 доларів) в Україну.

До пакета допомоги входять танки, бойові машини піхоти, артилерійські боєприпаси, безпілотники та стрілецька зброя.

Йдеться про БМП-2 і танки Т-72, також броньовані інженерно-евакуаційні машини, які Данія фінансує у співпраці з Німеччиною. Це ті види техніки і боєприпасів, які затребувані Україною і мають вирішальне значення для збереження Україною своєї сухопутної бойової потужності.

"Я зустрівся зі своїм українським колегою у вівторок у Києві й отримав оновлену інформацію частково про ситуацію в Україні та частково про потреби України в боротьбі з російським вторгненням. Саме на основі триваючих переговорів з українцями було складено тринадцятий і всеосяжний пакет пожертвувань Данії", - заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Зеленський про 12-ий пакет санкції проти РФ: має бути потужнішим за попередні

Президент Володимир Зеленський вважає, що Європейському союзу та іншим партнерам України необхідно працювати над тим, щоб Росія не мала змоги обходити накладені на неї санкції.

"Я дякую за санкційний тиск на Росію. Кожен з ухвалених пакетів санкцій справді потрібний. Ключове зараз - щоб усі санкції працювали на повну та щоб Росія не могла їх обходити. Ми бачимо, що це стало одним із топових завдань для Кремля - маніпулювати санкціями, знівелювати їх", - сказав він.

За словами Зеленського, Україні, разом з партнерами варто посилити спільну роботу проти всіх посередників, які допомагають Росії обходити санкції, зокрема у Європі та в інших регіонах світу.

Він розповів, що наразі обговорюється новий, 12-й пакет санкцій ЄС.

Маємо врахувати досвід усіх попередніх пакетів. І потужність нового санкційного кроку ЄС має бути більшою, ніж попередніх. Варто приділити увагу й застосованій ціновій стелі для російської нафти - очевидно, що вона працює зовсім не так ефективно, як на це розраховували при її впровадженні. Потрібне зниження стелі та посилення механізмів її забезпечення. Та я закликаю вас працювати над цим разом із нашими партнерами, з усіма нами та всіма партнерами з G7 та G20", - підкреслив він.

Зеленський підписав закон про PEP в Україні. Він потрібен для вступу в ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму.

Законопроект глобально не змінює систему фінансового моніторингу в Україні. Однак відтепер суб'єкти фінансового моніторингу повинні будуть докладати ще більше зусиль до оцінки своїх "ризикових" клієнтів.

Зокрема суб'єктам фінмоніторингу необхідно буде не тільки перевіряти статус PEP на початку роботи, а й періодично взаємодіяти з клієнтами, аби пересвідчитися, чи не перестали вони бути РЕР. При цьому статус РЕР буде зберігатися безстроково, тому коло осіб, які підлягатимуть перевірці, розшириться.

Варто зауважити, прийняття даного закону необхідне було для початку перемовин про членство України у ЄС.