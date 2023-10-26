Данія передасть Україні військову техніку на понад півмільярда доларів

Данія виділила пакет військової допомоги Україні на суму в понад півмільярда доларів. До нього увійшли танки, боєприпаси і дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Данії .

Данія направила військову пожертву в розмірі 3,7 мільярда данських крон (522 082 580 доларів) в Україну.

До пакета допомоги входять танки, бойові машини піхоти, артилерійські боєприпаси, безпілотники та стрілецька зброя.

Йдеться про БМП-2 і танки Т-72, також броньовані інженерно-евакуаційні машини, які Данія фінансує у співпраці з Німеччиною. Це ті види техніки і боєприпасів, які затребувані Україною і мають вирішальне значення для збереження Україною своєї сухопутної бойової потужності.

"Я зустрівся зі своїм українським колегою у вівторок у Києві й отримав оновлену інформацію частково про ситуацію в Україні та частково про потреби України в боротьбі з російським вторгненням. Саме на основі триваючих переговорів з українцями було складено тринадцятий і всеосяжний пакет пожертвувань Данії", - заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Що ще Данія передала Україні

На підставі потреби України в додаткових 155-мм артилерійських боєприпасах також пропонується передати більшу кількість метальних зарядів та електрошокових трубок із власних запасів Міноборони.

"За оцінками командування оборони, ця пожертва не матиме негайних наслідків для організації Збройних сил", - додали в Міноборони Данії.

Візит глави Міноборони Данії в Україну

У вівторок президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном.

Вчора стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров обговорив зі своїм данським колегою Троельсом Лунда Поульсененом процес пришвидшення передачі Україні винищувачів F-16.