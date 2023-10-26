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США виділили пакет військової допомоги Україні: що передадуть

Четвер 26 жовтня 2023 19:15
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США виділили пакет військової допомоги Україні: що передадуть Фото: Ілюстративне фото (Mark Makela/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 26 жовтня, виділили новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли ракети для NASAMS і переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря США Ентоні Блінкена і керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Що увійшло в пакет допомоги:

  • додаткові боєприпаси для NASAMS;
  • ракети ППО AIM-9M;
  • зенітні ракети Stinger;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • ракети TOW;
  • системи Javelin;
  • понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї;
  • прилади нічного бачення;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • спорядження для холодної погоди;
  • запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання;
  • активні бронеплити для танків "Абрамс".

Блінкен написав, що сьогодні США оголошують про новий транш зброї і техніки для України, який допоможе їй підтримати прогрес на полі бою і надати додатковий імпульс.

Загальна вартість пакета військової допомоги становить 150 млн доларів.

Допомога від США

Кілька днів тому Bloomberg повідомило, що президент США Джо Байден звернутися до Конгресу із запитом, що включає допомогу Україні та Ізраїлю.

Згодом стало відомо, що президент Сполучених Штатів, ймовірно, запросить до Конгресу 100 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю вже 20 жовтня за американським часом.

Видання Politico написало, що Сенат США може заблокувати виділення пакета фінансової допомоги на суму 106 млрд доларів, запропонований президентом США Джо Байденом.

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