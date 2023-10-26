ЗСУ мінують частину кордону на півночі України (фото, відео)

Українські військові продовжують облаштовувати оборонні загородження на кордоні на півночі України. Зокрема, і мінують найбільш загрозливі ділянки, як на кордоні з РФ, так і на кордоні з Білоруссю.

"Ми працюємо над збільшенням мінно-вибухових загороджень на всій протяжності державного кордону в Північній операційній зоні. Нам немає різниці, чи це державний кордон з республікою Білорусь, чи з Російською Федерацією - це наші вороги. Тож кордон мінуємо щільно, скрізь, де є загроза нападу противника, - сказав командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Крім того, як зазначають у КОС ЗСУ, безпосередньо на цій ділянці зараз відбуваються заходи з підвищення щільності наших мінно-вибухових загороджень.

"Головна мета - зробити наш державний кордон непрохідним для ворожих сил і наші сапери цим займаються цілодобово", - йдеться в повідомленні.

Як додав Наєв, відповідно, мінні поля убезпечують наші підрозділи від наступальних дій ворога.

Ситуація на півночі України

За даними Генштабу на ранок, в зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Днями Наєв розповідав, що на півночі України триває підготовка та формування нових вогневих груп ППО. Вони чудова альтернатива високоякісним зенітним ракетам, на витрату запасу яких при знищенні цілей розраховує РФ. До цього , щодо ситуації з ДРГ спікер ДПСУ Андрій Демченко розповідав, що ситуація по кордону із Білоруссю залишається контрольованою - там не відбувається ні спроб проникнення ДРГ, ні нагнітання ситуації.