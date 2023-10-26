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У Литві закликали прискорити постачання снарядів Україні: ЄС має ресурси, щоб перевершити КНДР

Четвер 26 жовтня 2023 14:34
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У Литві закликали прискорити постачання снарядів Україні: ЄС має ресурси, щоб перевершити КНДР Фото: міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс (flickr.com/mfa_lithuania)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Євросоюз має ресурси для того, аби постачати Україні більше артилерійських снарядів, ніж Північна Корея передає Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса.

Він нагадав, що Європейський Союз пообіцяв Україні 1 млн артилерійських снарядів, проте наразі було поставлено лише 300 тисяч. Тим часом Північна Корея поставила Росії 350 тисяч снарядів.

"У нас, безумовно, є ресурси, щоб перевершити Північну Корею. Ми повинні припинити застигати у світлі фар, поки гинуть хоробрі українці", - наголосив міністра.

Передача Північною Кореєю боєприпасів Росії

Нагадаємо, 13 вересня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та російський диктатор Володимир Путін зустрілися в РФ для обговорення військової співпраці та передачі Росії артзапасів та зброї в обмін на технології.

При цьому видання Economist стверджує, що Пхеньян вже більшу частину року постачає Москві артснаряди та ракети типу "Катюша".

Нещодавно голова розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що Північна Корея могла передати Росії 300-350 тисяч артилерійських боєприпасів і цієї кількості вистачить Москві приблизно на місяць ведення бойових дій в Україні "середньої інтенсивності".

Детальніше про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна.

Боєприпаси для України від ЄС

На початку травня Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планувалося передати Україні 1 мільйон снарядів.

При цьому Bloomberg повідомило, що Євросоюз відстає від свого плану щодо надання артснарядів. Наразі він виконаний лише на 30%.

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