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Умєров обговорив із главою Міноборони Німеччини військову підтримку України

Четвер 26 жовтня 2023 18:11
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Умєров обговорив із главою Міноборони Німеччини військову підтримку України Фото: Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Міністр оборони України Рустем Умєров сьогодні, 26 жовтня, провів розмову зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Німеччини.

Зазначається, що Пісторіус вдень поговорив з Умеровим.

Умєров обговорив із главою Міноборони Німеччини військову підтримку України

Фото: Розмова міністрів (twitter.com/BMVg_Bundeswehr)

Вони обговорили подальшу військову підтримку України під час відеоконференції.

"Ми продовжимо допомагати всім, чим зможемо - стільки, скільки буде потрібно", - додали в Міноборони Німеччини.

Допомога Україні від Німеччини на зиму

Нагадаємо, Німеччина активно допомагає Україні підготуватися до майбутньої зими. Її допомога є не лише фінансовою, а й військовою.

Зокрема, нещодавно влада ФРН анонсувала новий пакет військової допомоги для України, до якого увійшли системи протиповітряної оборони, у тому числі зенітний ракетний комплекс Patriot.

Нещодавно стало відомо, що Німеччина додатково надасть Україні майже 200 мільйонів євро на потреби енергетичних компаній.

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