Зеленський про 12-ий пакет санкції проти РФ: має бути потужнішим за попередні
Президент Володимир Зеленський вважає, що Європейському союзу та іншим партнерам України необхідно працювати над тим, щоб Росія не мала змоги обходити накладені на неї санкції.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час звернення до учасників засідання Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС.
"Я дякую за санкційний тиск на Росію. Кожен з ухвалених пакетів санкцій справді потрібний. Ключове зараз - щоб усі санкції працювали на повну та щоб Росія не могла їх обходити. Ми бачимо, що це стало одним із топових завдань для Кремля - маніпулювати санкціями, знівелювати їх", - сказав він.
За словами Зеленського, Україні, разом з партнерами варто посилити спільну роботу проти всіх посередників, які допомагають Росії обходити санкції, зокрема у Європі та в інших регіонах світу.
Він розповів, що наразі обговорюється новий, 12-й пакет санкцій ЄС.
Маємо врахувати досвід усіх попередніх пакетів. І потужність нового санкційного кроку ЄС має бути більшою, ніж попередніх. Варто приділити увагу й застосованій ціновій стелі для російської нафти - очевидно, що вона працює зовсім не так ефективно, як на це розраховували при її впровадженні. Потрібне зниження стелі та посилення механізмів її забезпечення. Та я закликаю вас працювати над цим разом із нашими партнерами, з усіма нами та всіма партнерами з G7 та G20", - підкреслив він.
Санкції проти Росії
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій. Вони включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень.
Влітку Зеленський закликав ЄС розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії. Київ продовжує наполягати на санкціях проти "Росатому".
Зазначимо, що Євросоюз має найближчими днями почати консультації з країнами-членами щодо нового пакету санкцій проти РФ.
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