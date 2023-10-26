Підрив авто окупантів у Бердянську. У ГУР розповіли подробиці

В автомобілі, який днями підірвали у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, перебували четверо працівників російської спецслужби. Серед них - воєнний злочинець, який знущався над місцевим населенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки .

Так, акцію помсти, представники українського руху опору здійснили на вулиці Мічуріна поблизу готелю Jasmin Guest-House, який фсб-шники перетворили на свою схованку.

"23 жовтня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області шляхом підриву було знищено автомобіль, у якому перебували четверо представників російської ФСБ", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли у розвідці, серед ліквідованих у Бердянську окупантів - російський воєнний злочинець, який вчиняв звірські катування місцевих.

"Після підриву авто гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області розпорядився збільшити комендантську годину з 21:00 до 05:00, а представники російських спецслужб негайно покинули готель та перебазувались у нове кубло", - додали розвідники.

Підрив авто у Бердянську

Учора про підрив "Москвича" у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області повідомили російські ЗМІ. Спочатку йшлося про одного загиблого окупанта. Місцеві паблики писали, що "машину розірвало зсередини" і "цей "Москвич" ганяв на стоянці з гучною музикою".









