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Єрмак про зустріч щодо формули миру на Мальті: буде потужним кроком до першого саміту лідерів

Київ, Четвер 26 жовтня 2023 18:56
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Єрмак про зустріч щодо формули миру на Мальті: буде потужним кроком до першого саміту лідерів Фото: Андрій Єрмак, керівник ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Майбутня зустріч щодо формули миру, яка пройде на Мальті, має стати потужним кроком до першого саміту на рівні лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в ефірі телемарафону.

"На цю зустріч (на Мальті - ред.) їде потужна українська делегація. Ми очікуємо на конструктивні консультації. І я вважаю, що це буде потужний крок для організації першого саміту на рівні лідерів", - зазначив Єрмак.

Він уточнив, що після першого саміту лідерів Україна очікує на початок самітів чи конференцій, які будуть тематичними щодо кожного з пунктів. Такі саміти мають закінчуватись конкретними рішеннями, вже є відповідні напрацювання.

Зустріч на Мальті

Нагадаємо, 28 та 29 жовтня на Мальті пройде вже третя зустріч щодо формули миру на рівні радників глав держав. Планується, що у ній братимуть участь країни Глобального Півдня.

Головна мета для України, за словами Єрмака, - заручитися "максимально широкою міжнародною підтримкою" мирного плану президента Володимира Зеленського.

Варто зауважити, що дві попередні зустрічі пройшли у Копенгагені та Джидді.

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Мальта Андрій Єрмак Офіс президента Війна Росії проти України
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