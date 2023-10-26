У Миколаївській області виявили поплічника РФ, йому загрожує до п'яти років в'язниці

Житель Миколаївської області в соціальних мережах підтримував дії армії РФ. Правоохоронці повідомили йому про підозру в посяганні на територіальну цілісність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

За даними слідства, підозрюваний на особистій сторінці в одній із заборонених соціальних мереж поширював контент та дописи на підтримку дій російських окупантів, а також матеріали із закликами до зміни меж території України.

Після цього мешканцю селища Криве Озеро Первомайського району повідомлено про підозру у поширенні матеріалів, у яких міститься заклик до зміни меж території України.

Фото: Поплічник Росії (gp.gov.ua)

Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці продовжують виявляти зрадників в Україні

Служба безпеки в результаті контрдиверсійної спецоперації нейтралізувала ще одну ворожу агентурну групу у Сумській області. Зловмисники розвідували позиції ЗСУ у прикордонних районах для коригування по них артилерійських та повітряних ударів росіян.

Також було затримано двох колаборанток, які добровільно співпрацювали з російськими терористами під час окупації та увійшли до складу "виборчих комісій".