Військова допомога від Швеції та дані НАТО про втрати РФ: новини за 14 березня

Учора, 14 березня 2024 року, Швеція оголосила про плани щодо виділення військової допомоги Україні. А в НАТО оцінили втрати РФ в особовому складі.

Війна Росії проти України: останні новини

Швеція виділить 30 млн євро на ініціативу Чехії по закупівлі снарядів Україні

Швеція вирішила підтримати чеську ініціативу щодо постачання артилерійських снарядів в Україну, виділивши на це 30 мільйонів євро.

Уряд вирішив, що Управління оборонної техніки може провести переговори й укласти угоду з відповідальним органом Чеської Республіки.

Зазначається, що потреба України в боєприпасах велика, особливо в артилерійських. Чехія визначила можливості закупівлі великих обсягів боєприпасів на світовому ринку для передачі їх Україні. Тому уряд Швеції вирішив підтримати Чехію в цій ініціативі.

Втрати Росії у війні проти України перевищили 350 тисяч, - Столтенберг

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 350 тисяч своїх солдатів убитими та пораненими.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що кількість убитих і поранених російських солдатів ґрунтується на даних західних розвідувальних служб. При цьому він не уточнив окремої кількості вбитих військових РФ.

За словами Столтенберга, втрати окупантів в Україні останнім часом значно зросли. Країна-агресор сплачує дуже високу ціну за незначні успіхи у вигляді контролю над окремою територією.

Генсек нагадав, що українські Сили оборони також затопили значну частину Чорноморського флоту РФ. А в повітрі українцям вдалося збити важливі та дорогі літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

"Не впевнений, але не виключаю": Макрон знову висловився про відправку військ в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи свою заяву про можливе введення військ в Україну, сказав, що не впевнений в цьому, але не виключає такого кроку.

В інтерв’ю телеканалу на запитання про можливе введення французьких військ в Україну Макрон відповів: "Ми не впевнені, що це зробимо. Зараз ми не перебуваємо в такій ситуації, але ми не виключаємо цього варіанту на даний момент".

"Я припускаю обговорення цієї можливості", - продовжив він.

"Ми наклали занадто багато обмежень, якщо можна так сказати, на наш словниковий запас. Ми не в ескалації. Ми не в стані війни з Росією. Просто ми повинні бути чіткими, ми не повинні дозволити Росії перемогти", - додав Макрон.

Президент Франції переконаний, що війна в Україні є "екзистенційною для нашої Європи і для Франції".

"Франція - це сила миру. Просто сьогодні, щоб був мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. І тому ми повинні свідомо дивитися на ситуацію і ми повинні з рішучістю, волею, сміливістю сказати, що ми готові використовувати засоби для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не виграла", - заявив Макрон.

Він зазначив, що за останні місяці ситуація для України стала "набагато складнішою".

Боррель: результат війни Росії проти України вирішиться навесні та влітку

Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель допустив, що результат війни Росії проти України вирішиться цього року - навесні та влітку.

Чиновник під час свого візиту до Вашингтона закликав до постійної допомоги Україні у боротьбі з російськими окупантами на тлі сумнівів у тому, що американська підтримка відновиться.

Також Боррель наголосив, що Україна не може чекати на результати президентських виборів у США в листопаді.

США не зможуть виділити новий пакет допомоги, останній був "унікальним випадком", - Пентагон

Сполучені Штати Америки не зможуть знову виділити пакет військової допомоги Україні, як це сталося два дні тому, адже то був "унікальний випадок".

Заступник офіційного представника Пентагону Сабріна Сінгх назвала виділення Україні останнього пакета допомоги на 300 млн доларів "унікальним випадком".

Також чиновниця додала, що військова допомога Україні пов'язана з необхідністю екстреної підтримки ЗСУ.

За словами Сінгх, у Пентагону немає даних про можливість його повторення.

МЗС України відреагувало на псевдовибори Росії та звернулось до українців в окупації

Російська імітація так званих "виборів президента" в окупації демонструє подальше зухвале нехтування нормами та принципами міжнародного права.

Попри засудження з боку світової спільноти, а також всупереч численним резолюціям й рішенням низки міжнародних організацій, Росія не полишає спроб поширювати норми свого законодавства на тимчасово окупованих територіях.

МЗС України наголошує на тому, що так звані "вибори" в окупації є незаконними й не матимуть жодних правових підстав. Примусове залучення до участі на псевдовиборах українців, які наразі мешкають на тимчасово окупованих територіях, є так само незаконним.

"Зазначене, у поєднанні з відсутністю будь-яких ознак відповідності виборчої кампанії в РФ загальновизнаним демократичним принципам і стандартам проведення виборів, усуненням опонентів російської влади ставить під сумнів об’єктивність і легітимність будь-яких результатів цих "псевдовиборів", - додає МЗС.

Зустріч Веймарського трикутника у Берліні буде присвячена допомозі Україні, - Шольц

Зустріч Веймарського трикутника в Берліні, яка відбудеться в п'ятницю, буде присвячена насамперед допомозі Україні.

"Добре, що ми збираємося разом у Веймарському трикутнику в цей час", - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Шольц додав, що для трьох країн ЄС важливо зібратися разом хоча б тому, що Росія веде агресивну війну проти України.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб організувати якомога більше підтримки для України. Чи достатньо боєприпасів? Чи достатньо артилерії? Чи достатньо протиповітряної оборони?" - заявив Шольц.

При цьому канцлер ще раз спростував враження про розрив із Макроном.

"У нас з Еммануелем Макроном дуже хороші особисті стосунки, я б назвав їх дуже дружніми", - підкреслив Шольц.

ЄС шукає способи підтримки оборонних компаній. Bloomberg розповіло деталі

Європейський союз обговорює способи щодо підтримки оборонної промисловості. Це пов'язано з війнами в Україні та Ізраїлі.

Зазначається, що президент Європейської ради Шарль Мішель планує використати саміт лідерів ЄС наступного тижня, щоб підняти занепокоєння, висловлене оборонною промисловістю.

Серед них - створення механізму визначення пріоритету оборонної промисловості під час конкуренції з цивільними товарами в разі нестачі матеріалів і забезпечення довгострокових контрактів для оборонних компаній.

У понеділок Мішель зустрівся з представниками великих оборонних компаній. На зустрічі були присутні близько 10 керівників компаній, зокрема генеральні директори Rheinmetall AG, Airbus SE, Milrem Robotics, Nammo AS, Nexter, Naviris і президент Saab AB.

ЛСР закликає російських військових здатися і переходити на їхній бік

Російські добровольці, які влаштували прорив кордону 12 березня, звернулися до солдатів та офіцерів регулярної армії РФ. Добровольці окреслили два можливі варіанти для військових.

"Російські солдати та офіцери! У російській армії зараз робити нічого - тільки вмирати. Раніше у вас був непростий вибір піти і згинути в "м'ясному штурмі" або спробувати перейти лінію фронту мінними полями, щоб зберегти собі життя. Зараз все стало набагато простіше. Ми, легіонери, самі прийшли до вас. Вам просто достатньо вийти до нас без зброї та з піднятими руками", - йдеться у заяві.

Добровольці нагадали, що не борються з тими, хто рятується від путінського режиму і не вбиває безневинних.

"Ви можете здатися в полон, зберегти собі життя. А якщо у вас залишилася совість і військова честь, то ви можете стати поруч із нами та разом з нами поборотися за світле майбутнє для нашої батьківщини", - констатували у "Легіоні".