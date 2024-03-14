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Швеція виділить 30 млн євро на ініціативу Чехії по закупівлі снарядів Україні

Четвер 14 березня 2024 19:35
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Швеція виділить 30 млн євро на ініціативу Чехії по закупівлі снарядів Україні Архівне фото: міністр оборони Швеції Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Швеція вирішила підтримати чеську ініціативу щодо постачання артилерійських снарядів в Україну, виділивши на це 30 мільйонів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Швеції Пола Йонсона.

Уряд вирішив, що Управління оборонної техніки може провести переговори й укласти угоду з відповідальним органом Чеської Республіки.

Зазначається, що потреба України в боєприпасах велика, особливо в артилерійських. Чехія визначила можливості закупівлі великих обсягів боєприпасів на світовому ринку для передачі їх Україні. Тому уряд Швеції вирішив підтримати Чехію в цій ініціативі.

Нову допомогу потрібно затвердити

Фінансування внеску здійснюється в рамках 15-го пакету допомоги Україні.

Цей пакет наразі перебуває на розгляді в Риксдазі (парламенті), і внесок Швеції в чеську ініціативу вимагає, щоб Риксдаг проголосував за пропозицію уряду про внесення додаткових поправок до бюджету.

Чехія знайшла снаряди для України

За останні місяці на фронті у Збройних сил України виникла гостра нестача артилерійських боєприпасів. Нещодавно з цієї причини нашим бійцям довелося відступити з міста Авдіївка, а також втратити ще кілька населених пунктів Донецької області.

У лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів на військові потреби України: півмільйона калібру 155 мм і 300 тисяч калібру 122 мм. Однак для їхньої закупівлі було потрібно зібрати кошти.

Ініціативу підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, 6 березня Німеччина надала тризначну мільйонну суму на закупівлю боєприпасів. А Норвегія передала на боєприпаси понад 150 млн доларів.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявляв, що чеській ініціативі пообіцяли ще 200 тисяч боєприпасів для України в необов'язковому порядку.

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