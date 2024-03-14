"Не впевнений, але не виключаю": Макрон знову висловився про відправку військ в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи свою заяву про можливе введення військ в Україну, сказав, що не впевнений в цьому, але не виключає такого кроку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TF 1 Info.
В інтерв’ю телеканалу на запитання про можливе введення французьких військ в Україну Макрон відповів: "Ми не впевнені, що це зробимо. Зараз ми не перебуваємо в такій ситуації, але ми не виключаємо цього варіанту на даний момент".
"Я припускаю обговорення цієї можливості", - продовжив він.
"Ми наклали занадто багато обмежень, якщо можна так сказати, на наш словниковий запас. Ми не в ескалації. Ми не в стані війни з Росією. Просто ми повинні бути чіткими, ми не повинні дозволити Росії перемогти", - додав Макрон.
Війна в Україні - екзистенційна для Європи
Президент Франції переконаний, що війна в Україні є "екзистенційною для нашої Європи і для Франції".
"Франція - це сила миру. Просто сьогодні, щоб був мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. І тому ми повинні свідомо дивитися на ситуацію і ми повинні з рішучістю, волею, сміливістю сказати, що ми готові використовувати засоби для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не виграла", - заявив Макрон.
Він зазначив, що за останні місяці ситуація для України стала "набагато складнішою".
"І тому так, я вам кажу з великою відповідальністю: початок 2024 року повинен стати для нас стартом", - сказав Макрон.
У разі перемоги РФ не буде довіри до Європи
Він переконаний, що у разі перемоги Росії в Європі більше не буде безпеки, бо російський диктатор Путін не дотримується своїх зобов’язань і не зупиниться на Україні.
"Безпека Франції, безпека Європи та безпека французів поставлена на карту", - вважає Макрон.
Щодо нової "ескалації, яка втягне нас усіх у конфлікт" Макрон сказав: "Я всіма силами сподіваюся, що це не так. Безумовно, сьогодні Росія є ворогом. Кремлівський режим є ворогом. Я завжди це казав, ми не ведемо війну з Росією і російським народом і ми підтримуємо Україну".
"Якщо Росія продовжить свою ескалацію, якщо ситуація погіршиться, ми повинні бути готові, і ми будемо готові", - додав президент Франції.
Введення іноземних військ в Україну
Нагадаємо наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Однак консенсусу на той момент не було.
Пізніше Макрон уточнив, що війська Франції можуть вирушити в Україну в разі повторного наступу російських військ на Київ або Одесу.
Низка країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія. При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, зокрема, Литва, Латвія та Естонія.
Прем'єрка Естонії Кая Каллас підтримала ідею Макрона і заявила, що готовність відправити війська в Україну - це сигнал для російського диктатора Володимира Путіна.
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