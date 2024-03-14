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У Міноборони пояснили новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ

Україна, Четвер 14 березня 2024 14:17
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У Міноборони пояснили новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ Фото: новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ від Міноборони (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Міністерство оборони України повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил України. Він складає чотири головні етапи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

У Міноборони зауважили, що даний алгоритм покликаний замінити застарілі підходи на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн.

Зокрема, на першому етапі кандидат може обрати вакантну посаду та військову частину у рекрутерів, у центрах рекрутингу на базі ЦНАПів, на онлайн-платформах, на сайтах військових частин, в рекрутингових центрах окремих військових частин чи в ТЦК СП.

Другий етап передбачає співбесіду та комунікації з військовою частиною.

"Після обрання посади відбуваються комунікації (самостійно чи з допомогою рекрутера) з відповідною військовою частиною. Зокрема, це співбесіда, перевірка фізичної підготовки, психолого-діагностичне тестування", - пояснюють в Міноборони.

Після цього кандидату надається рекомендаційний лист від військової частини.

Третій етап - оформлення у ТЦК. Зокрема, кандидат (як по мобілізації, так і на контракт) з рекомендаційним листом відвідує ТЦК СП для уточнення облікових даних, проходження ВЛК, проходження професійного відбору та формування особової справи.

"Якщо в ході відбору визначається невідповідність кандидата обраній посаді, йому/їй пріоритетно пропонуються інші посади в обраній військовій частині", - мовиться в алгоритмі міністерства.

Останні етап - направлення для проходження військової служби. Якщо кандидат має досвід проходження військової служби протягом останніх 10 років та відібраний за прямою (спорідненою) ВОС - направлення безпосередньо до визначених військових частин відповідно до наданих рекомендаційних листів.

Важливо

Зауважується, що якщо кандидат не має досвіду проходження військової служби або відібраний за не прямою ВОС, то його/її направляють до відповідного навчального центру, навчального батальйону резерву, на курси підвищення кваліфікації для проходження базової загальновійськової підготовки та/або фахової підготовки, та подальшого направлення до визначеної військової частини.

Законопроєкт про мобілізацію

Наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.

У проєкті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Кілька тижнів тому парламент ухвалив законопроєкт у першому читанні.

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявляв, що народні депутати мають 14 днів між першим й другим читанням законопроєкт про мобілізацію для того, щоб внести свої правки у нього.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні змінюють закон про мобілізацію, оскільки документ було ухвалено до війни і він не відповідає реаліям.

Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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